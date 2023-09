Ca la noi, la nimeni – Austeritate cu aviz negativ de la CES! Numai că nu s-au redus chiar deloc cheltuielile la stat

Motto: „Nu legea e vinovată de abuzurile ce se fac.” – Voltaire

Că unora nu le place să audă cuvântul austeritate este treaba lor. Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, are curajul să afirme că nicăieri în ordonațele de urgență pe care le pregătește Guvernul nu se întâlnește acest cuvânt. Nu-l contrazic pentru că eu nu am apucat să le citesc pe toate, dar și dacă are dreptate, cei mai mulți specialiști vorbesc, totuși, despre austeritate.

AVIZ NEGATIV, DAR CONSULTATIV. Și totuși, austeritatea a primit aviz negativ, mai zilele trecute, de la Consiliul Economic și Social(CES). Ce-i drept, avizul este consultativ. Din păcate! Executivul și-a încălcat propriul program de guvernare, prin modificările fiscale pe care are intenția de a le introduce. Sunt afectate, astfel, mai multe domenii, precum IT, construcții, sau profesiile liberale, prin creșterea taxelor. Deși în continuare nu se taie de la cheltuieli!

Tocmai de aceea a primit aviz negativ acest proiect de OUG din partea CES, în comisia pentru Dezvoltare Economică, dar, cum spuneam, acest aviz este doar unul consultativ. În acest moment, se mai discută doar dacă tichetele de masă vor fi transformate în bani care să fie dați „cash” angajaților.

Specialiștii în economie spun că astfel, s-ar încuraja atât folosirea acestor sume în alte scopuri, cât și evaziunea fiscală.

ULTIMA PREOCUPARE A GUVERNULUI! Reducerea cheltuielilor de la bugetul statului pare să fi fost ultima preocupare a Guvernului, iar specialiștii în domeniul economic susțin că nu va avea aproape niciun efect. Mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri zic că una au anunțat membrii Executivului despre cheltuielile de la bugetul statului și alta au făcut. Sau cum se exprima metaforic Tudor Arghezi, una vorbesc și alta fumează!

BA SE REDUC CHELTUIELILE, BA NU! Tăierea celor 200.000 de posturi din aparatul bugetar, care erau vacante oricum, nu înseamnă nimic, întrucât nu se acumulează bani în plus. Aceste posturi nu vor mai fi bugetate, dar banii alocați mergeau, oricum, către finanțarea altor domenii la rectificarea bugetară, deci nu este niciun câștig din tăierea lor. Mai mult, în unele instituții încă e nevoie de specialiști care nu au putut fi angajați până acum din pricina lipsei de personal calificat. Iar tăierea posturilor va crea în viitor probleme și mai grave. Nici prin reducerea numărului de secretari de stat(la Interne, de pildă, sunt zece secretari de stat!) și consilieri nu se fac prea mari economii, sumele fiind infime în comparație cu „găurile negre” din Bugetul României.

ION PREDOȘANU