Ca la noi, la nimeni – Aproape nimic nou pe frontul din Orientul Mijlociu

De la comandamentul Armatei de Apărare a Israelului s-a primit ordinul de a intra cu forțe terestre în Fâșia Gaza, în urmă cu câteva zile. La început au pătruns tancuri și blindate în raiduri asupra unor obiective militare ale grupării teroriste Hamas și, apoi, acestea se întorceau în Israel. De marți s-a continuat înaintarea spre orașul Gaza, care-a și fost încercuit, începând luptele propriu-zise. Mulți dintre teroriști au fost prinși și executați la ieșirea din gurile de tuneluri în care se ascundeau.

CONFLICT CU RISCURI DE A DEGENERA ÎN RĂZBOI REGIONAL. S-au văzut imagini-șoc cu o rachetă a Hamas, plecată din Gaza, care a lovit o autostradă din Israel. Tot ieri, s-a petrecut un atac al organizației teroriste Houthi din Iordania, care-a țintit Israelul. Și a mai apărut o amenințare: dacă Israelul nu oprește atacurile în Fâșia Gaza, Iranul a cerut încetarea exportului și alimente din Iran spre Israel. Lumea arabă face presiuni ca Egiptul și Iordania să renunțe la tratatele de pace cu Israelul. În vremea aceasta, zgubiliticul ministru de Externe al Iranului se afla în Turcia. Nu s-au făcut progrese în eliberarea ostaticilor, semn că teroriștii Hamas trag de timp. Încă sunt alerte de atacuri aeriene și oamenii din Fâșia Gaza au fost evacuați în masă, spre sudul fâșiei. Miercuri s-a redeschis punctul de frontieră Rafah, dintre Egipt și Fâșia Gaza.

230 DE ROMÂNI BLOCAȚI ÎN FÂȘIA GAZA! Numai că pe listele cu străinii ce pot să iasă din Fâșia Gaza nu se regăsesc și românii aflați în zona de război, fiind blocați în Fâșia Gaza nu mai puțin de 240 dintre românii de acolo, la fel cum nu au voie să iasă nici cetățenii americani.

Armata de Apărare a Israelului atacă în trombă, iar românii și americanii, cum spuneam, nu au voie să iasă, fiind blocați în Fâșia Gaza. 7 ostatici au fost uciși, conform declarațiilor organizației teroriste Hamas, în urma unui atac asupra unei tabere de refugiați. Iar un comunicat al IDF (Armata de Apărare a Israelului) spue: „Nu am tras la întâmplare și am lovit câțiva lideri ai Hamas”.

EXTINDEREA CONFLICTULUI. Netanyahu își continuă declarațiile și are convingerea că: „Lupta nu se oprește până la victoria finală. Va fi un război lung!” Referindu-se la confruntările dintre teroriști și armata israeliană, premierul Benjamin Netanyahu a mai afirmat: „Militarii noștri au căzut într-un război nedrept, pentru casă”. Iar întâlnirea dintre președintele Turciei și ministrul de Externe al Iranului arată riscurile escaladării unui posibil război religios, între Cruce și Semilună.

Urmează o vizită a președintelui Chinei, Xi Jinping, care se va întâlni la Casa Albă cu președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Nu putem bănui cele ce vor fi convenite între cei doi lideri mondiali, dar și simplul fapt că se întâlnesc este unul pozitiv!

ION PREDOȘANU