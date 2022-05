Ca la noi, la nimeni – Apocalipsa economică

Motto: „Cel mai rău păcat al oamenilor e frica, spaima de-a privi în față și a recunoaște adevărul. El e crud, acest adevăr, dar numai el folosește.” – Mihai Eminescu

Astăzi, ar trebui să aflăm de la Țarul Vladimir Putin ca în disperare să anunțe cam ce-ar vrea să facă, în continuare, pe frontul ce l-a deschis fără motiv cu Armata Rusiei împotriva Ucrainei. Va face, cu siguranță, o grandioasă paradă militară lângă zidurile Kremlinului, ca un disperat și frustrat ce este. Unii au anunțat încă de duminică faptul că-și va clama victoria, de Ziua Victoriei împotriva Germaniei hitleriste. Când, de fapt, lucrurile nu stau deloc așa. Pierderile Armatei Rusiei – materiale și umane – fiind apreciate de experți militari la multe miliarde de dolari zilnic.

NU E VICTORIA RUSIEI, CI A ALIANȚEI! Chestiune de propagandă rusă și mincinoasă, cu care ne-am obișnuit încă de pe vremea defunctei URSS! Care URSS nu ar fi învins fără ajutorul aliaților, cei mai importanți fiind Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Chiar și data de 9 Mai 1945 este una neadevărată, Germania lui Hitler fiind învinsă din ziua de 8 Mai 1945.

AVERTISMENT CU FRISOANE. Un avertisment care dă frisoane întregii lumi democrate și civilizate vine din partea unui fost economist șef al Băncii Mondiale, actualmente profesor la Universitatea Harvard, care prevede apocalipsa economică. El vede atât o criză economică veritabilă, cât și turbulențe pe lanțurile de distribuție a tuturor mărfurilor.

Statele Unite ale Americii se confruntă cu o inflație record, cum n-au mai avut în ultimii 40 de ani, China are o creștere economică cu mult mai mică decât anii trecuți și nici Europa nu stă mai bine! Atâta vreme cât va continua războiul dintre Rusia și Ucraina, practic la granițele României, țara noastră rămâne în stare de alertă, cu risc potențial, dar și cu mari probleme economice.

Dar peste tot în lume s-au scumpit materiile prime și furnizorii nu garantează că vor reuși să livreze mărfurile, întrucât pur și simplu nu vor mai putea. Chiar și agenția de știri Reuters ne avertizează că: „Ne așteaptă o perioadă foarte grea, cu iminentă recesiune.” Cum ar veni, „inflația este aproape generalizată.”

Pe la noi, prin România, peste 2,3 milioane de oameni nu mai au bani nici măcar să-și plătească facturile la energia electrică, la servicii și medicamentele, dar să mai și mânânce și să se îmbrace.

STOLTENBERG, SECRETARUL GENERAL AL NATO INTERVINE. Peste toate, tot duminică a mai apărut și un avertisment al NATO, conform căruia urmează „o și mai mare brutalitate” și „distrugeri masive” comise de Rusia în Ucraina. Acest avertisment clar vine din partea Secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care pledează pentru „intensificarea livrărilor de arme către Kiev.”

„Trebuie să ne pregătim pentru ofensiva rusă, pentru o și mai mare brutalitate, mai multă suferință și chiar o și mai mare distrugere masivă a infrastructurii critice și a zonelor rezidențiale”, a apreciat Stoltenberg într-un interviu publicat duminică de cotidianul belgian Le Soir, potrivit Agerpres. Chiar și așa, a continuat Stoltenberg, „de la începerea războiului din Ucraina, la 24 februarie, NATO nu a văzut nicio schimbare în strategia nucleară a Rusiei”, în pofida amenințărilor proferate de președintele rus Vladimir Putin de a folosi arme de acest tip.

„Aliații NATO au fost cândva inamici, dar am reușit să construim instituții precum NATO și Uniunea Europeană pe ruinele celui de-al doilea Război Mondial pentru a evita războiul”, a amintit Stoltenberg.

Și dacă tot am ales ca motto un aforism al Poetului Național Nepereche Mihai Eminescu, să încheiem tot cu un gând înțelept al Măriei Sale: „Mulți lucrează, dar puțini gândesc.”

ION PREDOȘANU

P.S. DE ZIUA EUROPEI. Dacă mai era nevoie, iată ce a declarat înainte de 9 Mai – Ziua Europei, premierul britanic Boris Johnson: „Nu vom uita sacrificiile făcute pentru pacea și libertatea în Europa” (Ion Predoșanu)