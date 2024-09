Ca la noi, la nimeni – Amnistie fiscală, imigranți și traseiști!

Motto: „Unic ești prin existență și de-a pururi prin ce dai și lași vieții.”

Alexandru Hurezeanu

Aminteam, în simplele note de luni, că Guvernul Ciolacu pregătește o Mare Amnistie Fiscală, prin care sute de mii de români vor fi cu datorii și penalități șterse, chiar în luna cu alegeri prezidențiale.

ÎN CE CONSTĂ MAREA AMNISTIE FISCALĂ? Practic, se vor șterge datoriile și penalitățile fiscale dacă principala datorie a companiei este achitată până la data de 25 noiembrie 2024. De amnistie beneficiază și persoanele fizice dacă achită 50% din datoria ce o au la stat până la aceeași dată, adică până la 25 noiembrie. Ce-i drept, această amnistie fiscală se aplică în luna în care are loc și primul tur al alegerilor prezidențiale – 24 noiembrie. Întâmplător sau nu, dar aceasta este situația!

SUCCES IMENS AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ. Luni, chiar la început de săptămână, 600.000 de imigranți au fost prinși de Poliția de Frontieră. Cum ziceam, ne aflăm în fața unui imens succes al Poliției de Frontieră. Care-a descoperit că este vorba despre un grup de infracționalitate organizat, ce-i ducea pe imigranții cu pricina prin Ungaria până-n Italia. Desigur, contra unor șpăgi babane!

MIRCEA GEOANĂ ÎȘI FACE GRUP PARLAMENTAR. Convins că de unul singur îi este deosebit de greu, mai ales la două tururi de scrutin – asta în speranța că va intra în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale -, mult așteptatul candidat independent la alegerile prezidențiale Mircea Geoană s-a gândit să-și facă și el, acolo, un grup parlamentar compus din deputați gata să trădeze partidele în care se află. Deocamdată, are 8 (opt) asemenea trădători, bănuiesc că este vorba despre mai mulți deputați, după unele surse, care acum fac parte din USR (Uniunea Sabotați România!), PNL și AUR! Ca un politician versat, Mircea Geoană și-a dat seama că, nefiind susținut de către un partid, nu are structuri care să-l susțină în teritoriu și nici oameni pe care să-i plaseze în secțiile de votare. În fond, nu-i fraier acela care cere și-i atrage pe traseiștii din USR, PNL și AUR, ci aceia care se lasă „cumpărați” cu promisiuni uneori deșarte.

PRIM-MINISTRUL MARCEL CIOLACU SE ȚINE DE CUVÂNT! Premierul Marcel Ciolacu, văzând puhoiul de lume nemulțumită de legea pensiilor recalculate, a declarat: „Deciziile nu mai pot fi anulate, dar îi asigur pe toți pensionarii că nimeni nu se atinge de pensiile lor. Va rămâne în plată pensia cea mai avantajoasă!”

Tot domnia sa a declarat: „Prima urgență a coaliției PSD-PNL este dezbaterea în regim de urgență a proiectului de lege privind majorarea plafonului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei. Adoptăm în proces accelerat acest proiect și dăm, astfel, timp caselor de pensii să pregătească sistemul pentru a aplica decizia din 1 octombrei” (…) El a subliniat că nu vor fi anulate deciziile în urma cărora pensiile au fost majorate. A precizat, de asemenea, că “Guvernul pregătește „rapid” un mecanism de compensare în cazul pensionarilor nevăzători și cu dizabilități”, a mai arătat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

ION PREDOȘANU