Burduja a convocat comandamentul de vară

Ministrul Energiei Sebastian Burdja anunță că a convocat pentru luni comitetul ministerial pentru sectorul energetic, pentru analiza situației actuale din sistemul energetic național, pe fondul căldurilor extreme. Se va discuta despre impactul condițiilor meteorologice și soluțiile necesare, evoluția consumului și producției pe termen scurt și mediu.

La acest “comandament de vară” vor participa: Transelectrica – Dispeceratul Energetic Național (DEN), OPCOM, ANRE, Transgaz, principalii producători și distribuitori, reprezentanți din Ministerul Energiei.

Acesta a ținut să tranmsită că “sistemul energetic național este sigur”.

“La nivelul DEN sunt experți de top și nu avem niciun motiv să ne facem griji: se monitorizează cu maximă atenție producția și consumul, iar echilibrul sistemului este prioritate zero. Pot apărea avarii punctuale, locale, iar operatorii de distribuție sunt pregătiți să intervină. Dar nu se pune problema unor întreruperi pe scară largă a furnizării de energie electrică”, a transmis Burduja, într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook.

Acesta dă vina pe “greaua moștenire” și susține că timp de 34 de ani investițiile (mai ales cele publice) în sectorul energetic au fost la un nivel extrem de redus, așa că “nu putem să ne așteptăm la miracole”. “Totuși, într-un singur an, am atras finanțări nerambursabile de 13,6 miliarde euro — în producție, în transport, în distribuție. Efectele se vor vedea în timp, atât prin creșterea producției de energie electrică și de gaze naturale, cât și prin modernizarea rețelelor”, spune Burduja.

“De un an de zile spun ca stocarea este prioritatea zero a sectorului energetic. De aceea am salvat și relansat apelul din PNRR pentru stocare în baterii, de 80 de milioane de euro, și ne pregătim până la finalul anului să mai lansăm un apel de 200 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. De aceea am restartat proiectul Tarnița-Lăpuşteşti și voi susține orice hidrocentrală cu acumulare prin pompaj”

Ministrul mai spune că ministerul e în dialog constant cu producătorii pentru a găsi soluții pentru creșterea producției în această perioadă — fie că e vorba de hidrocentrale, de grupurile pe gaz sau de termocentralele pe cărbune. Vă asigur că vom continua cu toții să facem tot ceea ce este posibil pentru ca românii să aibă energie sigură, accesibilă și verde — da, în această ordine.

“Legat de prețuri, prețul mediu înregistrat pe PZU 2024 la zi este 421 lei/MWh, sub nivelul ian-iul 2023 – 531 lei/MWh, ian-iul 2022 – 1.150 lei/MWh”, a mai transmis ministrul. (economedia.ro)

De azi, codul roșu este valabil și pentru Litoral.