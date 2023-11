Bucătari sârbi, la Balul Pescarilor gorjeni

Sute de persoane au participat la sfârșitul săptămânii trecute la prima ediție a Balului Pescarilor, organizat la un restaurant din zona de nord a municipiului.

Petrecăreții au avut parte de muzică bună și de un meniu bazat doar pe preparate din pește. O parte din meniu a fost pregătit de bucătari aduși special din Serbia, buni vorbitori de limba română, care, cu glasul lor, dar și cu aromele din farfurie, i-au cucerit definitiv pe gorjeni.

Slavișa Tufa a trecut Dunărea și a venit la Târgu Jiu împreună cu familia sa, știind că aici va fi ca între prieteni. Pe mulți pescari gorjeni i-a cunoscut la restaurantul său din Serbia, acum el având ocazia să gătească și aici ca la el acasă. „Suntem prieteni pentru că românii au venit la noi și au gustat și le-a plăcut cum gătim. Și au zis să venim să aducem aici modelul de la noi, dar noi îi așteptăm să vină din nou la noi și să facă acolo modelul din România în Serbia. E frumos și modelul nostru, dar și al vostru. Fiecare spune că e mai frumos la el, dar eu spun că e frumos și la noi și la voi. Tot ai noștri sunt și românii, și sârbii, și important este să ne simțim bine. Am venit aici să gătesc împreună cu familia. Am doi băieți, unul este bucătar, iar celălalt a devenit și el după ce acum zece ani juca fotbal în echipa de bază de la Steaua Roșie Belgrad. A avut un accident și a întrerupt cariera de fotbalist. Acum gătim toți și sunt bucuros că ne aflăm într-o locație atât de frumoasă, la Târgu Jiu”, a spus bucătarul sârb.

Nici bucătarii români nu s-au lăsat mai prejos, mai ales că, pentru ei, munca a fost și mai grea. Dacă sârbii au făcut grătare și ciorba de pește cu rețetele proprii, ai noștri au pregătit sarmale din pește, dar și un aperitiv cu zece feluri de produse tot din pește. Șeful restaurantului, Alex Motoc, le-a descris în detaliu. „Avem icre tradiționale din crap cu ceapă, un cârnăcior din pește, o chifteluță din pește, un pateu pescăresc, grujoane din șalău, o pastă de ton cu ou de prepeliță, iar cei care sunt amatori de legume au pe platou și un pachețel de legume de toamnă. Avem canapele cu creveți cu spumă de brânză, o ruladă din mascarpone cu baby spanac și somon afumat și, în centru, o zacuscă din păstrăv afumat”. În jurul meselor îmbelșugate s-au spus multe povești pescărești, dar singurul care a venit echipat ca un pescar adevărat, cu undiță și tot ce trebuie la el, a fost Nelu Mihuț. Fostul fotbalist de la Pandurii crede că la ediția de anul viitor toți petrecăreții ar trebui să fie echipați astfel pentru că „ei au venit la costume de parcă sunt la nuntă, nu la un bal al pescarilor”. Cât despre poveștile pescărești cu marea captură, acestea nu au lipsit, dar au fost spuse mai cu modestie. „Nu am prins pești extraordinar de mari, somn, de regulă, pe la 9-10 kile, crap pe la 14-15 kile, iar un prieten al meu a luat un crap de aproape 30 de kile, pe Dunăre. Balul mi se pare extraordinar, ca și locația unde este organizat. Cred că va deveni ceva de tradiție. Meniul din pește este delicios, muzica nu mai spunem că ne-a plăcut tuturor, totul e foarte bine”, a spus unul dintre pescari.

Organizatorul balului, Claudiu Fiu, vicepreședinte al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj, s-a declarat uimit de numărul mare de participanți. Prezența bucătarilor sârbi l-a bucurat însă nespus, mai ales că rețetele acestora au fost uimitoare, ca întotdeauna. „E foarte multe lume, nu mă gândeam la un impact atât de mare. E un bun prilej pentru a face schimb de rețete cu vecinii și prietenii noștri sârbi. E o experiență gastronomică, pescărească. Frații noștri de peste Dunăre sunt cei cu care pescuim de multe ori când ne întâlnim pe Dunăre pentru că, inevitabil, ne intersectăm. Iar cei veniți aici gătesc foarte bine. Balul a fost gândit inițial ca un prilej de socializare acum la final de an, dar a devenit o experiență gastronomică inedită pentru Gorj. Facem balul și în contextul în care numărul membrilor în asociație este în creștere cu peste 600. Avem 5.230 de membri anul acesta”, a menționat Claudiu Fiu.

Gelu Ionescu