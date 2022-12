Bratoloveanu, mulțumit de ultimul succes al anului: ,,Cred că a fost cel mai bun meci al nostru”

CSM Târgu Jiu Under 14 a terminat anul cu o victorie. Baschetbaliștii pregătiți de Răzvan Bratoloveanu au trecut, în ultimul meci din 2022, de ACS Champions București-Craiova, scor 50-40. În prima confruntare a zilei, gorjenii au cedat jocul disputat cu CS Brașovia Brașov, scor 54-64. Partidele au contat pentru Turneul 4 din Grupa D a Campionatului Naţional și s-au disputat în sala de sport a Școlii 169 București. Antrenorul echipei de baschet s-a arătat mulțumit de evoluția băieților săi din weekend, mai ales că trupa gorjeană a obținut victoria după un joc consistent.

,,Încheiem ultimul turneu din an cu două meciuri destule de bune. Chiar dacă am pierdut cu formaţia din Braşov, am pierdut, ca de obicei, pe final. Am reuşit să le ţinem piept din nou 3 sferturi şi jumătate din meci, dar am cedat pe final. Am reuşit apoi o victorie împotriva formaţiei ACS Champions București-Craiova. Şi trebuie să spun că m-am bucurat foarte mult de acest succes, dar şi mai mult m-am bucurat de atitudinea şi dăruirea pe care au arătat-o băieţii din prima secundă până în ultima. Cred că a fost cel mai bun meci al nostru de până acum! Urmează o bine meritată vacanţă, după care ne întoarcem la antrenamente să muncim şi să pregătim următoarele meciuri. Pe această cale vreau să urez ‘Sărbători fericite şi multă sănătate tuturor!’”, a spus Bratoloveanu pentru csmtargujiu.ro.

LOT CSM Târgu Jiu Baschet Masculin U14: Vlad Rădulea, Lucian Toma, Radu Popescu, Luca Pop Manta, Bogdan Calotă, Gabriel Tismănaru, Răzvan Simionescu, Rareş Sgondea, Vladimir Gugea, Vlad Plăstoi, Marian Sprîncenatu, Patrick Negru. Antrenor: Răzvan Bratoloveanu.

Cătălin Pasăre