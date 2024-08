Bolizi de lux pe Transalpina! Circulația închisă!

Motivul pentru care traficul rutier a fost oprit miercuri după-amiază pe Transalpina a fost lămurit de abia cu puțin timp înainte de a fi puse barierele care i-au ținut în loc pe turiști pe cea mai înaltă șosea din țară.

Mașini extrem de scumpe și-au făcut apariția în „coada Râncii” într-o coloană care a fost admirată chiar și de turiștii supărați că nu mai pot înainta din cauza musafirilor speciali. Organizați într-un tur menit să promoveze Transalpina și alte frumuseți din țară, șoferii bolizilor de lux au plătit și au obținut închiderea traficului rutier pentru circa două ore, timp în care au fost făcute fotografii și filmări cu mașinile lor pe „drumul regelui”.

Cei rămași la barieră au aflat că dacă au răbdare 45 de minute, vor putea traversa după acest interval de timp, dar oamenii aveau deja alte planuri și nu aveau timp de stat degeaba. „O să ne uităm mai mult la peisaje, asta e, dar ar fi putut să pună ceva afișe, niște anunțuri, să le vedem din timp, nu să venim direct aici în barieră și să ne oprească. Am rezervare undeva la peste 100 de kilometri de aici, nici nu știu exact locația, până ajung acolo mai trece o grămadă de timp”, a spus un turist, în timp ce altul, mai grăbit, cu motocicleta, nu a mai stat pe gânduri. „Mă urc pe motor și o iau pe Târgu Jiu. Transalpina am mai făcut-o vara trecută, acum aș fi vrut să o revăd, dar trebuie să ajung în zona Sibiului și nu am timp de așteptat, cât stau aici ajung în Defileul Jiului și apoi sper să ajung la timp unde am treabă”.

Toți au fost însă de acord că mașinile care le-au trecut prin față merită toți banii. Mulți bani, după cum au spus chiar cei care le conduc și care au fost bucuroși că au ajuns pentru prima dată pe Transalpina. Bolizii de lux au stat și ei la barieră câteva minute pentru ca întreaga coloană să fie cât mai bine organizată pentru imaginile ce urmau să fie realizate pe traseu, șoferii fiind încântați că au ajuns aici. „Nu am mai fost, e prima dată când urc pe drumul acesta. De abia aștept să văd traseul. De Transalpina, normal, am mai auzit, dar nu fusesem pe aici. Mi se pare foarte frumos, mă bucur că sunt aici. Oricum, sunt mașini de top, care au prețuri ce pornesc de la câteva zeci de mii de euro și pe care nu le vezi în fiecare zi pe aici sau chiar pe alte șosele”, a spus unul dintre șoferi.

În periplul lor pe Transalpina turiștii de lux nu aveau cum să rateze stâna băciței Mărioara Băbu, care i-a așteptat pe oaspeți cu bucate alese, muzică specifică Novaciului, dar și cu măgărușii dornici de atenție și fotografii. Unul dintre măgăruși a atras toate privirile după ce un șofer curios a deschis la maxim geamul portierei sale, iar animalul a băgat capul pe fereastră până în dreptul volanului, speriindu-l oarecum pe cel care conducea bolidul de lux. „Nu am mai avut parte de o astfel de experiență. Nici nu am știut cum să reacționez, dar i-am dat niște pufuleți și ne-am împrietenit”, a menționat tânărul. La stâna devenită punct gastronomic local, turiștii au avut la dispoziție ceaune pline cu mămăligă, tocan de oaie, sarmale, brânză și pastramă, plus platouri cu meniu tradițional. Turiștii aflați aici nu au ratat ocazia de a se fotografia cu mașinile și cu proprietarii acestora, oamenii spunând că rar au ocazia să întâlnească atâția bolizi de lux la un loc. „Nu vezi în fiecare zi așa ceva pe drumurile din România și nici din afară. Noi suntem veniți din străinătate, am făcut filmulețe, fotografii și o să le arătăm prietenilor noștri de acolo. Stăm în Canada și am fost impresionați de ceea ce am văzut aici. E drumul foarte frumos, peisajele, iar acum că au apărut și mașinile acestea, plus spectacolul care a fost la stână, cu muzică tradițională românească, totul ne-a încântat. Plecăm foarte încântați acasă”, a spus un cuplu de români aflați în vizită pe Transalpina. „Noi avem aici ceva care este unicat în Europa. Un asemenea traseu și-l doresc mulți în străinătate, doar că noi nu știm să ni-l promovăm ca să atragem și mai mulți turiști. Am venit din Germania în vacanță și acum ne plimbam pe aici. Am întâlnit aceste mașini și suntem foarte bucuroși că ne-am intersectat cu ele la stâna aceasta unde se mănâncă tradițional. Pentru noi ziua de azi a fost una foarte frumoasă”, a spus un alt turist. Până seara mașinile care aveau sute de cai putere sub capotă au străbătut Transalpina și au poposit la Sibiu. Cei de la Custom Cars GT aveau programată pentru ieri sosirea la Brașov pentru ca, la final de săptămână periplul lor prin țară să se încheie tot în capitală, de acolo de unde a fost și pornirea în această aventură pe patru roți.

