Bogdan Ungureanu a cucerit Italia. Luptătorul gorjean are nevoie de sponsori pentru a-și îndeplini visul

Luptătorul gorjean Bogdan Ungureanu a reușit două prestații de excepție în Veneția, în cadrul unui open internațional de jiu-jitsu brazilian. Sportivul, de 29 de ani, a câștigat aurul la categoria 73,5 kg (proba fără kimono)și argintul la 76 kg (proba cu kimono).

Competiția din Italia s-a desfășurat sub egida IBJJF (Federația Internațională de Jiu-Jitsu din Brazilia), cea mai importantă federație din lume, care are doar câteva campionate în Europa. Bogdan a reprezentat clubul Absoluto Cotroceni. Luptătorul gorjean a atins culmi înalte în acest sport, pentru că se dedică pasiunii sale în fiecare zi, dar a admis că ar avea mare nevoie de sponsori pentru competițiile următoare. „E un rezultat bun, care mă bucură foarte mult, pentru că vine după o perioadă lungă de pauză, în care nu am putut concura din diverse motive, accidentări sau finanțe insuficiente. În viitor, îmi propun să mă antrenez intens pentru că urmează o perioadă competițională plină, iar în toamnă Campionatul Mondial din Abu Dhabi și Campionatul European de la Roma”, a declarat sportivul gorjean. Bogdan Ungureanu este multiplu campion național la jiu-jitsu brazilian. A luat de tânăr drumul capitalei României, fiind poreclit de colegii săi ,,Licuriciul”, tocmai pentru că este originar din comuna Licurici a județului Gorj. În 2023, acesta a reușit să ocupe locul 2 la o super-competiție, campionatul Pan American. Interesant este că Ungureanu ajunsese în America de Sud pentru un cantonament, dar calitățile sale i-au convins pe membrii echipei Lotus Team din Brazilia să-l înscrie la concurs. Ungureanu a declarat în câteva rânduri că are aspirații mari și este convins că are potențial de a ajunge în galele celebre MMA.

Cătălin Pasăre