Blocaj la Viitorul? Jucătorii nu mai sunt atrași de echipa din Târgu Jiu

Viitorul se chinuie să formeze o echipă pentru sezonul următor. După un an competițional în care trupa gorjeană a evoluat peste așteptări, mai ales în prima parte a campionatului, oficialii clubului au reale dificultăți în a-i păstra pe fotbaliștii din stagiunea precedentă. Tot mai puțini jucători aleg să continue la echipa lui Nicolae Sarcină, care poate să atragă doar sportivi dornici de afirmare, care vor să-și facă un nume în eșalonul secund. Charles Acolatse unul dintre cei care au refuzat oferta Viitorului de prelungire a contractului a spus că, financiar, nu era motivat. Mai mult, mijlocașul din Togo a declarat că nici proiectul nu e pe măsura așteptărilor sale. Fotbalistul de 29 de ani, accidentat o bună perioadă de timp în partea a doua a sezonului, a jucat în 20 de meciuri (1398 minute) pentru gorjeni. ,,Sunt liber de contract. Am avut discuții de prelungire cu clubul, dar condițiile oferite nu au fost ce voiam eu. Salariul propus nu era pentru un jucător de echipă națională și cu experiența mea. Nici proiectul nu mai era interesant pentru mine”, a spus Acolatse pentru Liga2.ro. În România, el a mai jucat pentru Foresta Suceava, Daco-Getica București, Turris Oltul Turnu Măgurele, Dunărea Călărași, Universitatea Cluj și Dacia Unirea Brăila. Pe de altă parte, pe surse, Viitorul a oferit salarii de sub 1.000 de euro unor fotbaliști care au trecut și prin Liga 1, așa că este foarte greu ca timișoreanul Călin Cojocaru să reușească, din nou, să facă o echipă decentă spre bună, așa cum a fost până la întreruperea campionatului precedent. La cum arată situația, Viitorul pare o candidată la retrogradare în următorul sezon.

Cătălin Pasăre