Bază sportivă modernă pentru o școală din Târgu Jiu

Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” din municipiul Târgu Jiu va beneficia de o bază sportivă modernă. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care a vizitat recent unitatea de învățământ.

„Am vizitat două dintre unitățile de învățământ care beneficiază de acel program finanțat prin PNRR, de 6 milioane de euro. Mă refer în primul rând la prestigioasa unitate de învățământ Școala Gimnazială «Alexandru Ștefulescu», unde am vizitat marea majoritate a sălilor de clasă care în acest moment beneficiază de echipamente IT de ultimă generație. Mă bucur că în această unitate de învățământ pot vorbi de doi directori performanți, și mă refer la domnul Vasile Udroiu și la doamna Văgăună Anca Lidia, oameni cu care am avut o colaborare excepțională pe toată această perioadă și care s-au implicat în mod direct în așa fel încât școala să beneficieze de cele mai bune condiții. De asemenea, trebuie să apreciez rezultatele deosebite ale profesorilor și elevilor din această unitate de învățământ prestigioasă a municipiului Târgu Jiu. Avem la Școala Gimnazială «Alexandru Ștefulescu» și alte lucruri pe care le vom dezvolta în perioada următoare, și așa cum discutam cu doamna și domnul director, la începutul anului 2025 vor avea o bază sportivă de ultimă generație”, a spus primarul Romanescu, care a vizitat și o grădiniță din Târgu Jiu, din zona Griviței, care beneficiază de dotări și echipamente IT de ultimă generație.

M.P.