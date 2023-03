Basic, optimist înainte de jocul cu Focșani

Oficialii grupării de baschet CSM Târgu Jiu privesc cu încredere la următoarele confruntări. S-a lucrat bine în pauza competițională în opinia antrenorului Kresimir Basic, iar gorjenii sunt gata să le ofere fanilor și victorii. Au mai multe oportunități pentru a face acest lucru, deoarece următoarele patru meciuri se desfășoară pe teren propriu. Prima echipă care vine la Târgu-Jiu este CSM Focșani. ,,Am avut o perioadă destul de bună de pregătire după ultimul meci oficial. Este clar că ne-am îmbunătățit față de când am preluat echipa, în special în ceea ce privește circulația mingii. Este clar că mai avem unele probleme de rezolvat, însă, per ansamblu, sunt mulțumit de cum se pregătește echipa și încrezător că putem face lucruri bune împreună. Este o echipă care joacă foarte mult tranziție ofensivă, cu shooteri foarte buni, care te pedepsesc dacă au ocazia. Nu sunt o echipă care complică lucrurile foarte mult în ofensivă, de aceea trebuie să fim pregătiți pentru aceste aspecte din primul până în ultimul minut. În ceea ce ne privește, trebuie să ne păstrăm randamentul și concentrarea pe care am avut-o la meciurile cu Steaua sau Craiova, fiindcă vrem să ținem echipa adversă la un anumit nivel, să ne impunem jocul”, a declarat antrenorul croat. Din păcate, accidentarea lui Porter Troupe este una serioasă, iar americanul nu va evolua, cu certitudine, în jocul de sâmbătă. Basic spune că are soluții pentru a-l înlocui pe căpitan și face un apel la public. ,,Porter nu va evolua în acest meci, este accidentat de o bună perioadă, însă trebuie să găsim puterea să trecem și peste aceste aspecte, pentru că nu îmi aduc aminte când am avut ultima oară un roster complet. Vom intra cu jucătorii care se prezintă cel mai bine în acest moment și vom vedea ceea ce vom putea rezolva la final. Sperăm ca fanii să vină și să ne susțină în număr cât mai mare, pentru că este diferit să joci cu sau fără spectatori. De asemenea, sperăm ca publicul să fie, ca de fiecare dată, al șaselea jucător, să ne împingă de la spate, să rezoneze cu băieții, pentru că vor da totul pe teren, și astfel, la final, să ne bucurăm împreună de un rezultat pozitiv”, a mai spus principalul formației. Partida se joacă de la ora 19.00.

Cătălin Pasăre