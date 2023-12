Basic cheamă din nou fanii la sală: ,,Jucătorii merită acest lucru”

CSM Târgu Jiu vrea să echilibreze balanța și să obțină al cincilea succes al sezonului. Până acum, elevii lui Kresimir Basic au patru victorii și cinci eșecuri. În runda a 13-a din LNBM, la Târgu Jiu vine Laguna București, echipă pe care formația noastră a învins-o, după un meci strâns, în capitală. Baschetbaliștii gorjeni au moral bun după ce s-au impus la Galați, revenind de la -21 de puncte. Cel mai bun jucător în runda precedentă a fost Ethan Wright. Acum, americanul este pregătit să le ofere și suporterilor gazdă un ,,recital” de la linia de trei puncte. ,,Este un meci în care avem motivația ridicată. Suntem încrezători că putem câștiga, iar o victorie ne menține șansele pentru TOP 10. Pentru a câștiga, trebuie să facem o apărare mai bună la perimetru. De asemenea, au oameni sub panou destul de buni, iar Smalwood este un jucător greu de apărat. Trebuie să ne facem jocul nostru, să împingem meciul spre tranziție și să ne apărăm agresiv. De asemenea, trebuie să fructificăm oportunitățile pe care le avem. Am avut un meci foarte greu pe terenul lor, au condus jocul marea majoritate a timpului, astfel că, acum, trebuie să ne agățăm de avantajul terenului propriu. A fost o săptămână cu antrenamente importante și ne simțim pregătiți pentru acest meci”, a declarat Wright, la conferința de presă premergătoare partidei. Antrenorul Kresimir Basic și-ar dori o sală plină sâmbătă. Este conștient că trupa sa va câștiga mai ușor cu suporterii în spate. Croatul este de părere că elevii săi merită să fie susținuți de fani pentru că formează o echipă arțăgoasă, care nu renunță la luptă. ,,La Galați, am câștigat un meci important și atmosfera este mai bună după victorii. Fiecare meci este important pentru noi. Obiectivul clar este acela de a rămâne în ligă. Dacă putem să obținem mai mult, va fi cu atât mai bine. Laguna este un oponent puternic, au arătat asta prin jocul lor, chiar dacă rezultatele nu indică acest lucru. Au fost meciuri în care au fost combativi și este un adversar pe care trebuie să-l tratăm ca atare. Ca să câștigăm, trebuie să ne impunem jocul din primele minute și trebuie să ne concentrăm în defensivă, să avem o apărare agresivă. Este normal ca, atunci când legăm victorii, spectatorii și oamenii din jur să-și dorească mai mult, însă țelul nostru este să ne concentrăm pe fiecare meci. Ne dorim să umplem sala, avem un spirit de luptători, și cred că jucătorii merită acest lucru. Este mai ușor să joci când fanii sunt alături de tine, și ai în spate tobe și vuvuzele”, a declarat Basic. Meciul cu Laguna are loc în Sala Sporturilor sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre