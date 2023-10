Baschetbaliștii gorjeni vor al treilea succes consecutiv

Două echipe în formă se întâlnesc, sâmbătă, în Sala Sporturilor din municipiu, pentru runda a cincea a Ligii Naționale de Baschet Masculin. CSM Târgu Jiu dă piept cu nou-promovata Corona Brașov, ambele formații având două victorii consecutive în campionat. Brașovenii au învins Timișoara și Dinamo, trupe care și-au anunțat candidatura la play-off, dar directorul tehnic al gorjenilor, Claudiu Alionescu, consideră că amfitrionii bot bifa un nou succes important. ,,Cu toate că vom întâlni o nou-promovată, asta nu garantează sub nicio formă faptul că vom pleca ca favoriți. Este o echipă care a demonstrat până acum că are pretenții mult mai mari decât acelea de a rămâne în Ligă. În ultimele două meciuri a obținut două victorii împotriva Timișoarei și a lui Dinamo, iar în precedentul meci a pierdut în prelungiri, acasă, cu Voluntari, astfel că sunt convins că vor veni la Târgu Jiu cu gândul la victorie. În același timp însă, și noi venim după două meciuri încununate cu două succese, astfel că avem un moral bun și cred eu că putem produce încă o surpriză. Poate ei au un moral în plus pentru că au două victorii împotriva echipelor mai mai bine cotate, dar, una peste alta, eu cred că va fi un meci bun, un baschet de calitate și, cred eu, vom bucura publicul care va fi prezent la sală. Dacă vom reuși să ne câștigăm meciul de acasă, cu siguranță putem emite pretenții la locul cinci, ceea ce ar însemna automat îndeplinirea obiectivului încă de la jumătatea campionatului, însă este mult până acolo. Lucrurile se pot schimba de la o etapă la o etapă. Noi vom lua meciurile pas cu pas. De fiecare dată, așa cum am spus, vom lăsa totul pe parchet și la final vom vedea unde ne vom putea situa”, a declarat Alionescu. Oficialul gorjean speră ca suporterii să fie prezenți în număr mare la confruntarea din weekend. ,,Cu siguranță suporterii sunt foarte importanți. Avem nevoie de sprijinul lor. Am demonstrat că, așa cum am promis la început de campionat, vom fi o echipă care se va bate cu orice adversar, va lăsa totul pe teren și, astfel, eu cred că cei prezenți în tribună se vor bucura de această experiență”. CSM Târgu Jiu – Corona Brașov se dispută sâmbătă, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre