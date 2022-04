Baschetbalistele și baschetbaliștii U14 au bifat încă două turnee

Sala Sporturilor din Târgu-Jiu și Sala Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu” au fost gazdele Turneului 6 din Grupa 3 a Campionatul Național rezervat categoriei de vârstă U14, grupă din care face parte şi echipa de baschet feminin a CSM Târgu Jiu. Sfârșitul săptămânii trecute a adus confruntări tari pentru micile baschetbaliste pregătite de Adina Pop. Chiar dacă nu au câștigat vreun meci, fiind învinse de ACS Dan Dacian București (37-68), ACS Smart Basketball Team Cluj Napoca (26-58) și CSS Bega Timișoara (33-53), gorjencele au punctat la capitolul experiență acumulată. „În unele momente consider că fetele puteau să fie puțin mai focusate, au făcut greşeli neforţate şi au dat posibilitatea adversarelor să înscrie uşor. În meciul cu Cluj, dacă marcau liberele ratate, scorul era cu totul altul. Dar, ca şi o concluzie generală, învăţăm din greşeli, pentru că doar aşa pot să evolueze, iar astfel de meciuri le ajută să crească, iar noi putem să dezvoltăm o echipă puternică pe viitor. Sunt mândră de fete cum au luptat şi au ţinut piept echipelor din acest turneu”, a declarat antrenoarea gorjencelor.

CSM Târgu Jiu: Andreea Iriza, Sara Canavea, Diana Nica, Iulia Rădulea, Elena Mituță, Teodora Zălog, Carla Deaconu, Ștefania Popescu, Maria Rădulea Zamfirescu, Alexia Milodin, Iulia Batoancă, Alexia Dană. Antrenor: Adina Pop.

Și băieții lui Răzvan Bratoloveanu au avut parte de dueluri antrenante. Echipa de baschet masculin U14 a CSM Târgu Jiu s-a deplasat la Târgoviște pentru meciurile Turneului 6. În perioada 15-16 aprilie, alb-albaștrii s-au confruntat cu LPS Galați (30-72), ACS Petras Neamț Piatra Neamț (51-46) și CSS Târgoviște (21-76). Tânărul antrenor a apreciat că echipa sa începe să facă progrese și a evidențiat determinarea trupei gorjene. ,,În primul meci, împotriva echipei din Galați, am avut o primă repriză excelentă, poate cea mai bună repriză a noastră din acest campionat. Am jucat cu o echipă experimentată, formată din jucători născuți numai în anul 2008 și cu o cu o talie foarte ridicată. Din păcate experiența lor și-a spus cuvântul și noi nu am putut ține pasul până la final, dar a fost un meci în care am avut o atitudine pozitivă, am avut o atitudine potrivită. În meciul doi al turneului ne-am mobilizat foarte bine și am reușit un joc bun, încheiat cu o victorie împotriva echipei din Piatra Neamț. La meciul trei, oboseala și valoarea adversarului și-a spus cuvântul, iar echipa din Târgoviște nu ne-a dat mari speranțe din păcate, echipa care a și câștigat turneul cu un bilanț de trei victorii. Sunt însă mulțumit de determinarea copiilor la acest turneu”, a spus fostul component al Energiei, pentru site-ul oficial al clubului.

CSM Târgu Jiu: David Scrădeanu, Alexandru Radu Popescu, Rareș Plăstoi, Arin Plăstoi, Patrick Logăscu, Vladimir Gugea, Robert Isvoranu, Daniel Popescu, Andrei Robert Daniel, Lucian Toma, Rareș Sgondea, Darius Anuța. Antrenor: Răzvan Bratoloveanu.

Cătălin Pasăre