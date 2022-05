Baschetbalistă din Gorj, campioană universitară la 3X3

Sportiva din Târgu-Jiu, Carla Popescu, a câștigat, alături de Universitatea din Pitești, Campionatul Național Universitar de baschet 3×3. Meciurile au avut loc, săptămâna trecută, pe terenurile de la Facultatea de Politehnică din București. Echipele din Pitești s-au impus atât la masculin, cât și la feminin. Alături de Carla Popescu (an 1 PS), trupa argeșeană le-a mai avut în componență pe Alina Podar (an 3 SPM), Ecaterina Armanu (an 3 SPM) și Teodora Neagu (an 1 OCS). Formația a câștigat toate cele cinci meciuri fără probleme. În finală, Piteștiul a trecut de ASE cu scorul de 21-11. Carla Popescu are 22 de ani și este o prezență constantă în loturile naționale de baschet ale României.

Fiica antrenorului Carlos Popescu a jucat în ultimul sezon pentru CSM Târgoviște.

Cătălin Pasăre