Baschetbalist gorjean, în vederile naționalei U20

Baschetbalistul Flavius Toropu (19 ani), component al formației de seniori a CSM Târgu Jiu, a fost convocat la o acțiune de selecție în vederea alcătuirii lotului U20 al României, pentru Campionatul European, Divizia A. Acțiunea Federației Române de Baschet are loc în perioada 17-24 noiembrie, la Târgoviște și este coordonată de antrenorii federali Tane Spasev și Paula Nica. Jucător de pozițiile 4/5, Flavius Toropu va pleca la Târgoviște imediat după partida dintre CSM Târgu Jiu și CSU Craiova, din etapa a 4-a a Ligii 1 de Baschet Masculin. Meciul se dispută sâmbătă, de la ora 17.30.

,,Am primit, cu mult entuziasm, vestea convocării la finalul unui antrenament. Am fost foarte bucuros. Această convocare este o oportunitate imensă pentru mine, deoarece mereu mi-am dorit să reprezint România. Merg cu gândul de a arăta tot ce pot și a da 100% pe teren. În acest sezon îmi doresc să evoluez de la meci la meci și să ajut echipa să promoveze în prima ligă”, a declarat Toropu după aflarea veștii. Baschetbalistul din Târgu Jiu a debutat la echipa mare acum doi ani, pe 17 septembrie 2022, într-un meci amical cu CSM Galați.

Cătălin Pasăre