Baschetbalist de la CSM Târgu Jiu, în lotul preliminar U16

Mihai Filip, de la CSM Târgu Jiu, a fost convocat în lotul preliminar al naționalei U16 masculin pentru Campionatul European, Divizia B, de la Skopje. Sportivul gorjean a bifat și debutul la seniori în ultimele meciuri ale sezonului recent încheiat, în victoriile de la București cu Laguna. Filip a marcat în jocul 4 ale seriei cu ,,rechini” și primele sale puncte în LNBM. Reprezentativa masculină va intra în competiție în a doua săptămână a lunii august. Tinerii sportivi s-au reunit la Eforie Nord, sub comanda lui Ionuț Ivan, antrenorul principal al naționalei. Elena Stan și Loredana Ion sunt secundele lui, Robert Munteanu este preparatorul fizic, iar Dennis Negoiță ocupă rolul de kinetoterapeut.

Lotul preliminar convocat:

Rașoga David – CSM Ploiești

Fometescu David – Agronomia București

Diaconescu Federico – CSM Ploiești

Cepoi Radu – U-BT Cluj Napoca

Topai Andrei – CSM Oradea

Sledinschi Erik – CSU Andu Sibiu

Bacila Sebastian – CSU Andu Sibiu

Smeu David – LPS Târgu Mureș

Zsolt Szekely – LPS Târgu Mureș

Tompea Leonard – Leii București

Pap Zoltan – LPS Târgu Mureș

Ciulin Sebastian – CSM Constanța

Bănică Stefan – Valencia Basket (Spania)

Szabo Andrei – CSS Viitorul Cluj

Filip Mihai – CSM Târgu Jiu

Boghean Sebastian – CSM Galați

Borcan Vlad– CSM Ploiești

Tancău Tudor – U-BT Cluj Napoca

La turneul final din Macedonia, ,,vulturii” sunt repartizați într-o grupă cu Danemarca, Marea Britanie, Slovacia, Norvegia și Irlanda.

Programul meciurilor:

Norvegia vs. România, 8 august, ora 12:00

Danemarca vs. România, 9 august, ora 19:30

Irlanda vs. România, 10 august, ora 14:30

România vs. Marea Britanie, 12 august, ora 12:00

Slovacia vs. România, 13 august, ora 14:30

Cătălin Pasăre