Bariera de pe Jiu – cea mai vandalizată din țară! A fost și arsă

Apele Române au dat publicității o situație a barierelor puse pe râurile din țară, pentru a opri deșeurile de plastic aruncate de om. Din păcate, cea de pe Jiu este cea mai afectată dintre toate!

Apele Române precizează care este starea barierelor în prezent: ,,O altfel de retrospectivă a barierelor plutitoare. Mai puțin plăcută. Cu obstacole. În transparență. Pentru a opri deșeurile care plutesc pe luciul apei. Începând cu 2020 am montat șapte bariere plutitoare pe afluenții Dunării pentru a diminua cantitatea deșeurilor de plastic care ajung în fluviu. Cu ajutorul acestora, am colectat până în prezent 60 de tone de plastic. Montarea barierelor este aparent facilă. Mentenanța lor implică mulți oameni, începând de la autorități și grupuri locale de inițiativă până la voluntari care se implică în procesul de colectare a deșeurilor și cei care ne scriu și ne trimit imagini cu bariere care plutesc, rupte fie de viituri, fie de mâini mai puțin prietenoase. Reamintim că barierele sunt compuse din flotoare PVC care NU afectează flora și fauna acvatică. Momentan, cinci bariere funcționează pe apele afluenților dunărene. Bariera de pe Olt – Nepotrivită pentru locul ales din punct de vedere al caracteristicilor tehnice. Precipitații puternice au făcut-o nefuncțională; Bariera de pe Buzău – Distrusă de două ori de mâna omului. A fost reparată și mutată în locul barierei de pe Olt; Bariera de pe Cerna – Ruptă de viituri, reparată și mutată pe Bega;

Bariera de pe Siret – În prezent este desprinsă la unul dintre capete pentru a fi protejată de îngheț, urmând să fie montată în același la loc;

Bariera de pe Jiu – Cea mai afectată dintre toate. Vandalizată constant, chiar arsă o dată, este scoasă și urmează să fie mutată;

Bariera de pe Dâmbovița – Montată anul trecut în martie, a oprit în prima lună 80 de kg de plastic. A fost scoasă de mai multe ori pentru a facilita procesele de curățare a vegetației și de întreținere efectuate de Apele Române. Călător nepoftit pe râurile României și, din păcate, extrem de prezent, plasticul are efecte nocive pentru întregul ecosistem. Putem să aruncăm deșeurile din start la locul potrivit, din bun simț, nu pentru că trebuie, astfel încât să nu mai ajungă în natură”, mai arată Apele Române.

M.C.H.