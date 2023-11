Bărbat atacat de urs la Lelești, adus de urgență la spital

UPDATE: Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj: ”La orele 9.50, în această dimineață, a fost primit un apel SNUAU 112, din pădurea din localitatea Lelești, de unde s-a sesizat că în timpul unei partide de vânătoare o persoană a fost atacată de un urs. La fața locului a fost redirecționată echipa de intervenție din cadrul Jandarmeriei Gorj, iar persoana rănită a fost ridicată de către un echipaj de ambulanță și dusă la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, echipajul de jandarmi revenind la misiunea de bază. Însă, la sosirea jandarmilor, ursul nu mai era în zonă”, au transmis jandarmii.

UPDATE: ”Bărbatul, in vârstă de 58 de ani, originar din localitatea Stănești, a fost adus la UPU in această dimineață și prezența mai multe plăgi la mâini și coapse. Potrivit acestuia, fusese atacat de un urs. În urma investigațiilor medicale efectuate în UPU, s-a stabilit că bărbatul are și o fractura la antebraț. Starea sa de sănătate este stabilă, dar va fi transferat la București, la Chirurgie plastică – Spitalul Floreasca ”, a transmis purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

UPDATE: Bărbatul se afla cu un prieten, e paznic de vânatoare, însă nu s-ar fi aflat la vânătoare, ci cu prietenul său, în zona împădurită din spatele fabricii de ciment din Bârsești, aproape de granița cu Lelești, după cum a spus acesta. Este din Lelești și are 58 de ani: ”Prima dată a apărut puiul și apoi ursoaica. Probabil a crezut că puiul e în pericol și a atacat”, a povestit bărbatul în drum spre spital. Din fericire, bprbatul nu are răni profunde. Revenim cu informații.

Stirea inițială

Un bărbat a fost atacat de urs la Lelești unde se desfășura o partidă de vânătoare. Reprezentanții SJU au declarat că acesta are răni la mâini și picioare și în aceste momente primește îngrijiri medicale.

O partidă de vânătoare a fost joi, și pe dealul din Bârsești.