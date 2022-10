Banii unui bătrân din Leurda, sustrași de la CAR-ul pensionarilor din Motru! Plângere penală pentru furt

CAR Pensionari din Motru face obiectul unui dosar penal de furt, cercetat de Poliția Municipală din localitate, după ce fiul unui beneficiar al casei de ajutor reciproc a depus o plângere penală pentru furt. Bărbatul este fiul lui Ion Mițaru, din Leurda, care a decedat pe 8 octombrie 2022. Vârstnicul căzuse la pat pe data de 1 octombrie 2021, rămânând paralizat și imobilizat. Fiul său a avut grija de el, pe toată această perioadă de un an, cât omul a mai supraviețuit bolii.

La momentul decesului pensionarului de 92 de ani, fiul s-a adresat CAR-ului din Motru pentru ridicarea fondului avut de ruda sa. Atunci a aflat cu stupoare că fondul nu mai exista fiind vorba de o sumă de aproape 8000 de lei. În mod șocant, fiul, după discuții în contradictoriul cu reprezentanții CAR-ului, primește actele care demonstrează că în timp ce tatăl său era la pat, din fondul său sunt scoși bani, chiar de două ori în aceeași zi. Contactați de Gorjeanul, reprezentanții CAR Pensionari Motru nu văd nimic greșit că într-o singură zi, în timp ce beneficiarul era imobilizat la pat, i se scot respectivului din fond suma de 2000 de lei și apoi 3300 de ei, totul pe 21 octombrie 2021.

Tot în documente se mai văd două astfel de intervenții. O depunere este făcută în noiembrie de 100 de lei și o ridicare din fond de 1000 de lei în aceeași lună. În decembrie 2021 Ion Mițaru are o ridicare din fond de 1500 de lei.

Pus în fața refuzului de a rezolva problema, fiul decedatului s-a adresat Poliției Motru cu o plângere penală pentru furt, aceasta fiind depusă în urmă cu o săptămână.

,,Am sesizat că sunt nereguli când am cerut să ridic fondul și ajutorul de înmormântare pentru tata. Am fost refuzat să ridic fondul de către reprezentanții CAR Pensionari Motru și nici nu mi s-a dat inițial ajutorul de înmormântare și niciun fel se explicații vizavi de lipsa banilor. După ce au fost sunați de la Gorjeanul, cei de la CAR mi-au dat ajutorul de înmormântare dar niciun fel de explicații vizavi de banii dispăruți din contul tatălui meu. Sigur este vorba despre un furt și aștept că poliția să rezolve aceasta enigmă, iar cel vinovat să fie tras la răspundere”, a declarat fiul decedatului. Ruda spune că în mod șocant, reprezentantul CAR-ul l-ar fi amenințat cu plângere penală daca depune sesizare la poliție, pe motiv că, în mod absurd, ar strica imagine societății respective. ,,A zis că mă dă in judecată că i-aș defăima instituția dar nu a spus nimic despre neregula care s-a petrecut sub acoperișul lor. Vreau dreptate și există un cerc de suspecți”, a completat fiul decedatului. Problema de la Motru este sub ancheta poliției, în timp ce reprezentanții CAR nu recunosc că s-ar face vinovați de ceva.

A. STOICA