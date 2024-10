Bancu, scrisoare deschisă pentru fani: ,,Prindem aripi când primim încurajări”

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a reacționat prin intermediul paginii oficiale a clubului după ce a fost huiduit la finalul meciului cu Unirea Slobozia (3-0), contând pentru etapa a 11-a a Superligii. Deși a fost și este printre cei mai buni jucători ai ,,juveților”, internaționalul român, care a oferit două assist-uri în acel meci, a fost apostrofat pentru o pasă în spate, la scorul de 2-0. Bancu a făcut un apel pentru unitate și i-a ,,provocat” pe suporteri să umple stadionul cu Botoșani, în etapa a 13-a.

De altfel, liderul din teren crede că, doar încurajați, fotbaliștii Științei se pot autodepăși.

,,Mă numesc Nicușor Bancu și sunt căpitanul Universității Craiova. Am jucat timp de 10 ani cu leul pe piept. În acest timp, am suferit și două accidentări grave. Și, din această calitate, aș vrea să mă deschid în fața voastră și să vă spun cum se simt lucrurile și din partea noastră, a jucătorilor. V-ați pus vreodată în locul nostru? Cum v-ați simți voi, dacă ați juca pentru Universitatea și ați fi huiduiți de sute de oameni, la o simplă pasă la portar, la scorul de 2-0? Nu era nici măcar o greșeală sau un meci slab, din contră, am controlat meciul cu Slobozia și l-am câștigat clar. Permiteți-mi să plusez: cum v-ați simți dacă pe teren ar fi copiii voștri, iar anumiți oameni i-ar înjura din simplul motiv că greșesc, făcându-i astfel să-i doară și mai mult? Nu, criticile și nemulțumirile exprimate agresiv nu ne ajută deloc. Din contră, ne ajută să vă simțim aproape și de partea noastră atunci când ne e greu. Eu, unul, nu pot să simt că o persoană care mă înjură sau huiduie este de partea mea. Când, în schimb, primesc încurajări atunci când mi-e greu și greșesc, abia atunci simt că prind aripi, abia atunci mă supramotivez să dau tot ce am ca să fiu mai bun, abia atunci mă autodepășesc. Cu riscul de a-i supăra pe mulți dintre voi, îmi permit să închei cu ceva în care cred: dacă, la acea finală celebră a campionatului cu CFR Cluj, în pandemie, am fi avut aproape un stadion care să ne încurajeze la fiecare greșeală și în fiecare moment greu, sunt convins că am fi câștigat acel titlu. În schimb, dacă accesul publicului ar fi fost permis în acel playoff, iar voi ne-ați fi înjurat și huiduit la orice greșeală, mă îndoiesc că am mai fi ajuns măcar să jucăm această finală. Gândiți-vă bine la asta, vă rog: la cât de mult contează reacțiile voastre când vine vorba despre rezultatele echipei pe care o iubiți. Mă înclin în fața voastră și sper din tot sufletul să-mi luați cuvintele de mai sus ca pe o invitație la reconciliere și unitate. Dacă acceptați provocarea noastră și veți face, cu Botoșani, o atmosferă pozitivă și fierbinte, pe un stadion plin, am convingerea că acela va putea fi un pas important către visul nostru comun, la care visăm de mai bine de 30 de ani”, a fost o parte a mesajului postat de jucătorul Universității.

Craiova se află pe locul 2 în Superligă, la trei puncte distanță de liderul Universitatea Cluj.

Cătălin Pasăre