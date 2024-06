Bancu, înainte de debutul la EURO: ,,Cu Ucraina mergem să câştigăm”

Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova) a fost fotbalistul naționalei care a răspuns reporterilor, joi, într-o conferinţă de presă susţinută în Germania. Căpitanul ,,juveților” a vorbit despre dificultatea partidei inaugurale de la EURO 2024, cu Ucraina, dar și despre duelul cu adversari de renume, precum Andriy Yarmolenko sau Mykhailo Mudryk. Fundașul lateral este convins că România va arăta mult mai bine ca în ultimele partide-test, cu Lichetenstein și Bulgaria, iar, cu ajutorul fanilor, selecționata condusă de Edward Iordănescu va putea debuta cu dreptul la turneul continental.

,,Ucraina este o echipă foarte puternică, are jucători foarte valoroşi care evoluează în campionate foarte puternice. Noi trebuie să fim în continuare o familie cum am fost în preliminarii, să avem atitudine, agresivitate şi tot timpul să jucăm unul pentru celălalt pentru a putea ne ridica la nivelul partidei. Cu Ucraina mergem să câştigăm, după aceea, după cum va decurge jocul, ne vom gândi la final dacă e bine sau nu ce am obţinut. Cu siguranţă veţi vedea o altă naţională cu Ucraina faţă de ultimele amicale. Şi noi am fost dezamăgiţi de acele partide. Mingea nu a intrat în plasă… însă un meci oficial e cu totul altceva, aşa că noi cu siguranţă vom marca. Trebuie să ne apărăm foarte bine, pentru că va veni şi şansa noastră să înscrie. E important să ne dublăm, să ne triplăm, să fim cât mai bine organizaţi pe faza defensivă pentru a nu le da şansa ucrainenilor să ne depăşească. Trebuie să fim o echipă cât mai scurtă pentru a avea şanse. Ştim că sunt jucători de viteză, tehnici, însă chiar dacă ei sunt la un nivel mai înalt decât mine, nu îmi fac probleme.

Voi da 100% şi cu siguranţă alături de colegi vom face o partidă frumoasă. Atâta timp cât oamenii vin şi ne susţin din tribune, noi vom da totul pentru ei. Şi la antrenament au fost 4.000 de oameni, e ceva unic, eu nu am mai întâlnit aşa ceva, mai ales într-o altă ţară. Eu sper să îi facem fericiţi pe parcursul acestui turneu”, a spus fotbalistul Universității Craiova.

Pentru Nicuşor Bancu, prezenţa la un turneu final este un vis devenit realitate, având în vedere accidentările grave pe care le-a suferit.

,,Mă bucur mult că după acea accidentare am reuşit să revin la echipa naţională, să joc în meciurile de calificare şi să ajungem aici împreună. Este un vis devenit realitate să fiu la EURO. După prima accidentare mă gândeam chiar dacă o să mai pot să merg, apoi a venit a doua şi normal că mă gândeam că nu mai ajung la naţională, pentru că puteam să nu îmi revin la forma de dinainte. Am avut însă o echipă medicală foarte bună lângă mine”, a explicat el. România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, la Munchen, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

Cătălin Pasăre