Balint cere jucători: Vrem să avem un parcurs cât mai lung în Conference League și să ne luptăm pentru titlu

Noul antrenor al Universității Craiova, Laszlo Balint, a declarat că are nevoie de un lot mai numeros pentru a face față în cele trei competiții în care vor evolua ,,juveții”. Trupa din Bănie va juca împotriva albanezilor de la Vllazania în Conference League. Potrivit tragerii la sorți, manșa tur este programată pe 21 iulie, în Albania, iar returul este programat pe 28 iulie, la Craiova. Principalul doljenilor a declarat că viitoarea adversară europeană nu trebuie subestimată, mai ales că alb-albaștrii au fost eliminați anul trecut de KF Laci.

,,A fost o perioadă destul de aglomerată și de intensă. Mă bucur că primele reacții din partea băieților sunt pozitive. Am găsit un grup dornic de muncă, dornic de performanță. Categoric, avem nevoie de întăriri, s-a discutat acest lucru, am avut anumite contacte inițiale. Avem și participarea în Conference, unde sperăm să avem un parcurs cât mai lung. E normal, orice jucător de valoare e binevenit și se lucrează intens. La prima vedere, Vllaznia pare un adversar accesibil, dar să nu uităm particularitatea fotbalului albanez, un fotbal axat mult pe acel spirit de determinare, un fotbal agresiv. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Prioritar pentru noi în acest moment este să facem o pregătire cât se poate de bună, apoi vom avea debutul în Liga 1. Nu vreau să ne concentrăm la ce a fost. Experiența cu Laci a fost neplăcută pentru fotbalul românesc, în general. Dar vrem să ne raportăm la moment, să vedem mai buni și să ne atingem obiectivele. Tragerea la sorți pentru echipele românești în Conference League pare accesibilă. Dar fotbalul este imprevizibil, trebuie să tratăm cu maximă seriozitate orice detaliu. Vrem să avem un parcurs cât mai lung în Conference League, iar în campionat lucrurile sunt clare. Trebuie să ne luptăm pentru trofeu. Îmi doresc ca suporterii să aibă încredere în ceea ce facem. Am venit aici dornic să muncesc. Trebuie să credem că putem face lucruri importante”, a spus Balint la plecarea în Austria. Vllaznia este câștigătoarea Cupei Albaniei 2022. În campionat, s-a clasat pe locul cinci, după KF Tirana (campioana), Laci, Partizani și Kukesi. „Suntem pregătiți de această dublă europeană! Este clar că trebuie să ne luăm revanșa în Albania! Nu mai avem nicio scuză de această dată, să fim serioși”, a fost și mesajul președintelui Sorin Cârțu pentru jucători. În altă ordine de idei, Ovidiu Bic (27 de ani, mijlocaș central) a fost cedat definitiv de Universitatea Craiova la U Cluj. Bic a fost transferat în 2018, de la Gaz Metan, dar nu s-a impus în Bănie, fiind împrumutat de două ori în patru ani, la Chindia Târgoviște și Ironi Kiryat Shmona (Israel). Recent, oltenii s-au mai despărțit de Marius Constantin (37 de ani, fundaș central), ajuns între timp la FC Argeș.

Cătălin Pasăre