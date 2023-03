Bălăeț crede în salvarea echipei de baschet: ,,Sunt alături de ei până la sfârșit”

CSM Târgu Jiu a înregistrat a treia înfrângere, din tot atâtea jocuri, în Grupa 11-18. Gorjenii se zbat să supraviețuiască în LNBM, iar echipa arată, în continuare, o lipsă de consistență pe parcursul meciurilor. Elevii lui Kresimir Basic au cedat, după o repriză de prelungiri, ultima confruntare disputată pe teren propriu, cu CSM Focșani.

Directorul clubului, Robert Bălăeț, consideră că jucătorii gazdelor trebuie să tragă învățămintele după acest meci, dar are încredere că formația alb-albastră își va îndeplini obiectivul. ,,Am pierdut un meci foarte disputat, de la care avem foarte multe de învățat. Niciodată nu o să abandonăm lupta și sunt convins că o să scăpăm de retrogradare. Echipa a început să joace, dar mai trebuie reglate anumite aspecte. Formatul de campionat ne ajută, pentru că meciurile ‘care pe care’ se vor juca peste o lună, și atunci va trebui să câștigăm trei din cinci jocuri ca să ne salvăm. Am încredere în echipă și sunt alături de ei până la sfârșit, pentru că așa e normal”, a spus Bălaeț. Veștile mai bune la baschet au venit de la formația feminină. CSM Târgu Jiu Under 14 a pătruns în careul de ași al Turneului Final de la Alexandria. Din păcate, gorjencele nu s-au întors acasă cu o medalie.

,,Le felicit pe fete, pentru că și-au îmbunătățit clasarea de anul trecut, locul 5 pe țară. Cred că dacă mergem așa, de la an la an, o să reușim să ajungem și în vârf. Am avut posibilitatea să intrăm în primele trei, dar oboseala și-a spus cuvântul, am jucat și în deplasare. Oricum, fetele merită felicitări”, a adăugat Bălăeț.

Cătălin Pasăre