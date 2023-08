Avram Iancu, urmărit de Poliție pe Rin! Alarmă falsă!

Bibliotecarul Avram Iancu va putea scrie cu siguranță o nouă carte la finalul cursei în care se află vara aceasta pe Rin și pe care a dedicat-o intrării României în Schengen.

A reușit să ajungă la Bonn, fosta capitală federală a Germaniei, dar și să fie urmărit de Poliție cu șalupe și elicoptere, totul terminându-se în cele din urmă cu bine. La Bonn acesta a fost așteptat de consulul României, dar și de români dornici să îl întâlnească. Pe contul său de socializare, sportivul din Petroșani a detaliat acest moment. „Pe malul fluviului am fost așteptat de către un inimos grup de români în frunte cu doamna Consul Mihaela Feher care m-a felicitat pentru efort chiar la ieșirea din apă. Și preotul paroh Cătălin Preda a dorit să mă întâmpine. Le mulțumesc în egală măsură atât doamnei consul, preotului Preda, dar și tuturor celor care și-au făcut timp și au dorit să mă întâmpine. Spre exemplu, tânărul Eduard Savin, m-a urmat pe mal în ultimii kilometri înainte de sosire, cu bicicleta.. Avea drapelul la ambele roți, pe spițe. Într-o boxă mobilă se auzea imnul țării. Înălțător! Apoi am vizitat și făcut o rugăciune în Biserica de Lemn ce se află lângă sediul Consulatului. Prin grija părintelui Preda și prin implicarea comunității românești din Bonn am fost invitați și cazați la hotel, fapt pentru care nu pot decât să vă mulțumesc tuturor. E încă o responsabilizare în plus de a duce cursa până la capăt”, a povestit Avram Iancu. A doua zi acesta și-a văzut mai departe de cursa ambițioasă, dar, după câteva ore de înot a fost scos la mal de polițiști care îi făceau semne disperate să vină la mal. Pe urmele sale se pornise și o ambarcațiune a Poliției, dar și un elicopter, Iancu având să afle un pic mai târziu că cineva sunase la 112 fiind convins că este o persoană care vrea să se sinucidă. „Cu 5 sau 6 kilometri înainte de Köln, observ pe partea dreaptă a fluviului, adică pe malul îndepărtat al Rinului, mașini de poliție, oameni cu colace de salvare în mâini. Înotând am mai făcut câteva sute de metri. Observ că tot acel efectiv se deplasa în josul fluviului, urmându-ne. Repet…erau departe, pe cealaltă parte. Din față observ că vine o șalupă foarte mare a Poliției Fluviale. Eu eram flancat de cei doi însoțitori ai mei, între cele două caiace, în stânga balizei/ geamandurii verzi, adică în poziție absolut regulamentară în raport cu regulile de navigație. În același timp când ajunge șalupa Poliției în apropierea noastră, apare pe malul stâng și un polițist ” terestru”. Simultan, atât polițistul de pe mal făcea semne sa ies afară către el, cât și echipajul șalupei făcea semne să merg către ea. Am luat decizia de a merge la mal. Era și mai scurt drumul și era și mai ușor să clarificăm lucrurile cu picioarele pe pământ. Odată ieșit afară, polițistului nu i-a fost deloc greu să realizeze că sunt acel înotător român care înoată tot fluviul. Un apel fals la 112. De fapt, ce se întâmplase!? Cineva de pe mal a sunat la 112 că cineva se îneacă în Rin. Așa se explică toate acele desfășurări de forțe. Da, au fost desfășurări mari de forțe. Între timp a mai sosit în zonă încă 3 șalupe ale pompierilor și un elicopter survola zona. Cu această ocazie echipajele de poliție au și verificat autorizația de înot. Absolut totul a fost în regulă așa că am plecat mai departe. Am fost impresionat de profesionalismul germanilor. Felicitări! Așa e procedura în astfel de cazuri când se sună la 112. Mulțumesc Misiunilor Diplomatice românești din Germania care și-au făcut treaba în mod excepțional pentru obținerea acestei autorizații de înot. După încă vreo 5 km de înot am ajuns la borna 685.5 acumulând încă 29 de kilometri înotați între bornele 656.5 și 685.5”, a mai menționat Avram Iancu, a cărui cursă continuă pe Rin și în următoarele zile!

Gelu Ionescu