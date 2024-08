Avram Iancu, pregătit de dubla traversare a Canalului Mânecii!

Faimosul bibliotecar din Petroșani care a reușit mai multe performanțe în domeniul înotului a anunțat că mâine ca intra oficial în cursa pentru dubla traversare a Canalului Mânecii. De câteva săptămâni așteaptă acesta permisiunea de a se aventura în apa rece din Canal, vremea rea ținându-l pe acesta la mal până acum. Inclusiv membri ai echipei sale s-au schimbat între timp, unii neputând să stea atât de mult la englezi.

Dar Avram Iancu face acum marele anunț. „Informație oficială! Am fost contactat de către pilot și mi-a comunicat următoarele: Startul în Dubla Traversare a Canalului Mânecii va avea loc miercuri, 28 august, la ora 2:40 dimineața (ora UK )/ 4:40 (ora Ro). Locul exact al startului: Pentru românii din UK, eventual din Dover, interesați de prezența la startul propriu-zis, vă comunicăm locul exact al startului: Shakespeare Beach. Mai exact, aici: https://maps.apple.com/?ll=51.112749,1.298651&q=Dropped%20Pin&t=h Ambarcațiunea de escortă

Voi fi însoțit de barca Sea Satin Pilot: Lence Oram Copilot: Tanya Harding Alături de ei vor mai fi desemnați 2 (doi) observatori oficiali, din partea organizatorilor, pentru a monitoriza acest înot istoric și pentru a înainta documentația necesară ratificării înotului. Organizatorul înotului: Channel Swimming & Pilot Federation. Link oficial de urmărire în timp real a evoluției mele, prin GPS, pus la dispozitie de către organizatori, aici: https://cspf.co.uk/tracking/235019388 Indicații de utilizare a link-ului de urmărire: Se accesează link-ul, apare harta Canalului Mânecii, în care apare o fereastră cu fotografia bărcii care indică poziția mea. În fereastra bărcii, în partea din stânga, jos, apare Latest Track. Apăsând pe Latest Track, vă va apărea ruta traseului parcurs deja. La momentul acesta, sunt puțin peste 2500 de oameni care au reușit traversarea pe un sens și sunt doar 37 de oameni care au reușit dubla traversare a Canalului Mânecii, în condițiile în care TOATĂ elita înotului mondial a trecut pe aici. Nume grele au eșuat în această încercare. DOAR anul acesta au încercat doi înotători să realizeze această mare performanță. Ambele tentative au fost sortite eșecului. Chiar și înotători, care au bifat cele 7 strâmtori ale proiectului Ocean Seven, au eșuat la dubla traversare a Canalului. A se vedea cazul mexicanului Antonio Argüellez, care a eșuat după 22 de ore din cauza hipotermiei. Motivația înotului – De ce fac această tentativă? Deoarece vreau să marchez acest ARC PESTE TIMP în același loc. Simt că pot și e SINGURUL înot, în acest an, care îmi poate aduce emoția necesară fericirii, indiferent de rezultat. Mă întorc în locul care m-a consacrat. În plus, dedic acest efort inuman, în exclusivitate, marelui meu înaintaș Avram Iancu, eroul nostru național. Este anul oficial ,,Avram Iancu”, împlinindu-se 200 de ani de la nașterea sa și 10 ani de carieră pentru mine. Ce coincidențe frumoase! Așadar, când se împlinesc 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților, Crăișorul Apelor a împlinit vârsta de 48 de ani, vârsta la care marele erou național a murit, SINGUR, pe prispa unei case. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere! Simțind că inimile voastre vor bate alături de inima mea, ce va fi mult încercată în cele 36 de ore de înot, voi căpăta putere. Dumnezeu să binecuvânteze România”, a transmis Avram Iancu zecilor de mii de urmăritori pe care îi are pe rețelele de socializare și care îi sunt alături cel puțin sufletește în acest demers unic.

Gelu Ionescu