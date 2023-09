Avram Iancu, la final de cursă! A terminat traversarea Rinului!

După șapte săptămâni în care a avut parte de tot felul de peripeții, o parte dintre ele fiind relatate și aici, Avram Iancu a încheiat cursa sa temerară pe Rin.

A străbătut toți cei 1032 de km ai fluviului și a ajuns cu bine la Marea Nordului, acolo unde temperaturile sunt scăzute, sportivul din Petroșani trebuind să înfrunte toate obstacolele de acest gen. În cele din urmă s-a putut bucura alături de toți cei care l-au însoțit în această cursă pe care a dedicat-o integrării României în Spațiul Schengen. „După 48 de zile de eforturi fizice, psihice, logistice, financiare și diplomatice am reușit. Am ajuns la destinația finală a acestui înot dedicat în exclusivitate integrării României în spațiul Schengen. Deși efortul meu a fost unul titanic și de neimaginat, el reprezintă doar o mică și umilă contribuție la dorința noastră de a ne face auzit mesajul în lume: România este în Europa/România este Europa. De mii de ani și așa va fi cât va mai ține istoria. Suntem cetățeni europeni de prima mână. Facem parte din neamul Nadiei Comăneci, al lui Constantin Brâncuși, al lui Gheorghe Hagi, al lui Eugen Ionescu, al lui Ilie Năstase, al lui Ciprian Porumbescu, al lui Ivan Patzaichin, al lui Henri Coandă, al Simonei Halep, al lui Traian Vuia, al lui David Popovici sau al lui Petrache Poenaru. Ați auzit de ei și veți mai auzi și de alții. România a furnizat Europei și omenirii oameni de valoare. Și 4 milioane de români lucrează în Europa. Este nedrept să-i țineți pe acești oameni la cozi kilometrice, cu orele, când se întorc acasă de Paște și de Crăciun sau în concediile din timpul verii”, a transmis Avram Iancu.

Bibliotecarul din Petroșani a menționat că toată această campanie reprezintă efortul pe care el a putut să îl facă în încercarea de a-I convinge pe occidentali să ne accepte în spațiul de liberă circulație. „Nu m-a pus nimeni să fac acest efort. Nu mi-a cerut-o nimeni. Și nici nu m-a obligat cineva. Am simțit că sunt doar dator să fac și eu ceva pentru țara mea. Iar ce știu eu sa fac mai bine este să înot. Am slăbit 8 kilograme! M-am bucurat să văd că la final am fost așteptat de un reprezentant al Ambasadei României din Olanda. Domnul consul Bogdan Jâglău, îmbrăcat în vestă tricoloră, m-a întâmpinat, felicitat, și înmânat o diploma și un trofeu. Pe o ploaie „câinească” am fost așteptat și de un micuț grup de români. Vă mulțumesc”, a mai menționat Iancu, el neuitând sprijinul pe care l-a primit în această cursă de la românii din diaspora. „Dacă ar fi să-i enumăr pe toți cei care m-au primit în casele lor, sau pe cei care m-au ajutat într-un fel sau altul, ar trebui să scriu romane. Sigur aș omite acum pe cineva și nu doresc asta. O să revin la acest subiect. Acum doresc să le mulțumesc tuturor. Fără ajutorul vostru n-aș fi reușit. Victoria este și a voastră, este o victorie comună pentru România”, mai spune Avram Iancu.

Gelu Ionescu