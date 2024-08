Avram Iancu a început cursa pentru dubla traversare a Canalului Mânecii!

Primul român care și-a propus să realizeze o dublă traversare a Canalului Mânecii a intrat ieri dimineață în apă și speră să rămână acolo până la finalul cursei, adică aproape două zile.

Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani, așteaptă de aproape o lună să aibă vreme favorabilă și permisiunea pentru a înota până pe malul francez și înapoi, acest lucru întâmplându-se acum. Cu zece minute înainte de ora 5.00, ora României, cu două ore mai puțin în Anglia, sportivul din Valea Jiului a luat startul în cea mai mare provocare a vieții sale. A avut multe provocări până acum și pe toate le-a dus la bun sfârșit, așa cum speră să se întâmple și de data aceasta. Aventura sa este monitorizată oficial de o asociație care omologhează și reglementează condițiile în care au loc astfel de performanțe. Un reprezentant al asociației în cauză a purtat o ultimă discuție scurtă cu sportivul înainte de începerea oficială a cursei, după care, Iancu a intrat în apă și a început să înoate. Și a înotat ore în șir, la prânz având deja jumătate din traseu parcurs, ceea ce l-a ținut cu moralul sus. Cu o zi înainte acesta a postat pe rețelele de socializare un ultim clip video în care își spunea gândurile miilor de urmăritori. „Am venit din mijlocul bibliotecii de unde l-am răsfoit pe Shakespeare, acum ne aflăm pe Shakespeare Beach și se naște o singură întrebare – To be or not to be? This is the question. Rămâne de văzut mâine cât de mult voi reuși să răsfoiesc aceste valuri extraordinare ale Canalului Mânecii”, a spus sportivul.

El o are alături în această aventură pe fiica sa, Flavia, proaspăt studentă la medicină la Iași, ea fiind parte din echipa de monitorizare. „Aveam doar 8 ani când el și-a început cariera de înotător în ape deschise, iar acum, zece ani mai târziu, iată-mă aici pe barca de suport în echipa sa în cadrul proiectului Dubla Traversare. Tocmai ce a plecat de pe plaja din Dover și sperăm că după 36 de ore vom ajunge victorioși înapoi”, a spus Flavia Iancu.

Pe parcursul întregii zile, echipa de suport a lui Avram Iancu a făcut transmisiuni live pe rețelele de socializare cu felul în care evoluează cursa acestuia, mii de oameni urmărind cu interes felul în care bibliotecarul din Petroșani „răsfoiește” valurile din Canalul Mânecii.

Rămâne de văzut cât va reuși acesta să reziste în apă și dacă va deveni primul român care reușește o astfel de performanță. Deocamdată doar 37 de oameni din întreaga lume se pot mândri cu o asemenea reușită, niciunul dintre ei nefiind român.

Gelu Ionescu