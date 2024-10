Au uitat să se bucure. Craiova a bătut-o pe Slobozia, dar fanii nu au fost convinși

Universitatea Craiova a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 3-0, într-o partidă susținută luni seară pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”. Aproape 6.000 de spectatori au asistat la prima victorie a favoriților după o secetă de patru etape. Dubla lui Baiaram din minutele 39 și 42 a oferit liniștea de care aveau nevoie elevii lui Costel Gâlcă. Centrările au fost furnizate de Andrei Ivan, respectiv Nicușor Bancu. Cel din urmă a pasat decisiv și la golul lui Alex Mitrită, din ultimul minut al prelungirilor. Ialomițenii jucau în 10 oameni după ce Dinu a văzut al doilea cartonaș galben. Totuși, unii fani nu au apreciat evoluția lui Bancu, poate cel mai bun om de pe teren în etapa a 11-a, și s-au contrat cu căpitanul Universității. Atacantul Jovo Lukic a debutat pentru ,,juveți” în repriza secundă și a avut două ocazii mari de a marca. Vârful bosniac s-a evidențiat prin combativitate și poate fi o achiziție foarte utilă pentru trupa din Bănie. Gazdele au arătat din nou slăbiciuni în defensivă, dar echipa lui Adrian Mihalcea nu a putut profita de oportunitățile avute. VAR-ul le-a anulat și un gol pe motiv de ofsaid. ,,A fost un meci foarte greu, am venit după multe meciuri în care nu ne-a ieșit jocul. Ne bucurăm că ne-am revenit și am reușit să câștigăm. Am dat două goluri cu capul, mă bucur că am fost acolo. E munca întregii echipe, eu doar am finalizat. Ne-am obișnuit (n.r.- cu presiunea), toți știm că dacă sunt rezultate e liniște. Ne bucurăm că am câștigat. Nu mă gândesc la acest lucru (n.r.- la titlul de golgheter), vreau doar să fiu sănătos. Am lipsit destul de mult în ultima perioadă, n-am multe jocuri în picioare”, a spus Ștefan Baiaram, după meci.

Antrenorul Constantin Gâlcă a avut și un mesaj pentru suporteri, care fuseseră ,,urecheați” și de Alex Mitriță pentru apostrofările aduse lui Bancu.

,,Importante sunt punctele, e important să câștigăm. Le cer suporterilor să ne susțină, să susțină jucătorii, pentru că ei își doresc să câștige aceste meciuri, să scoată toate punctele din fiecare meci. Cu susținerea lor vom arăta altfel. Am spus de mai multe ori, trebuie să scoatem maximum la fiecare meci, să luptăm pentru titlu. Doar cu această mentalitate putem să ne batem pentru titlu. Depinde doar de noi, de susținerea suporterilor. Noi încercăm să îi forțăm pe cei de pe bancă, să îi băgăm înainte de timp. Sper să facă progrese pe plan fizic, să fim mai omogeni în viitor”, a declarat tehnicianul.

Universitatea Craiova – Unirea Slobozia: 3-0 (2-0)

Craiova: L. Popescu – Căpăţînă, Maldonado, Badelj, Bancu – Oshima, Screciu (’46, Houri) – Baiaram (’82, Bană), Mitriţă, Ivan (’82, Ndong) – Koljic (’46, Lukic). Antrenor: Costel Gâlcă.

Slobozia: Rusu – Etienne, Dinu, Pospielov, Şerbănică (’61, C. Toma) – Şt. Pacionel (’61, Gele), Perianu (’46, Vlăsceanu) – Camara (’46, Coadă), Purece (’46, Yusov), Aganovic – Nkama. Antrenor: Adrian Mihalcea.

Cartonaşe galbene: Lukic ’73, Oshima ’89 / Pacionel ’33, Dinu ’65, ’84.

Cartonaș roșu: Dinu ’84.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova se deplasează la Oţelul Galaţi, meciul fiind programat sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 21.30. Cele două echipe sunt despărțite de numai un punct în clasament.

Cătălin Pasăre