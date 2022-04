Au revenit golurile! Craiova a defilat în Trivale

Universitatea Craiova nu le-a dat nicio şansă argeșenilor şi s-a impus categoric pe Stadionul ,,Nicolae Dobrin”, într-un meci contând pentru runda a şasea din play-off. Susţinută de o galerie puternică în Trivale, Ştiinţa i-a administrat un poker echipei lui Andrei Prepeliţă. La pauză, juveţii au condus prin reuşita semnată de Alex Creţu (`22) şi s-au dezlănţuit în partea a doua, când mijlocaşul defensiv a reuşit o dublă (`55), iar Markovic (`62) şi Ivan (`70) au continuat duelul intern pentru cel mai bun marcator din Liga 1. În ciuda succesului, oltenii şi-au betonat doar poziţia a treia, care merge, dacă Universitatea nu câştigă Cupa României, într-un baraj pentru Conference League cu cea mai bună echipă din play-out. Tot în play-off, CFR Cluj a câştigat la FC Voluntari (0-1), iar FCSB pe terenul Farului (0-4). Distanţa faţă de campioană este de 6 puncte, iar echipa lui Gigi Becali este la 4 lungimi.

FC Argeş – Universitatea Craiova 0-4 (0-1)

Argeș: Croitoru – Tofan (’66, Mușat), Turda, Boldor, Latovlevici – Meza Colli, Șerban (’65, Raynov) – G.Ganea (’66, Diogo Viana), Cr.Tănase (’65, Fatai), Cr.Dumitru (’65, Ișfan) – Said. Antrenor: Andrei Prepeliță.

Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu (’77, Vlădoiu), Papp, M.Constantin (’77, Roguljic), Bancu – Screciu, Crețu – Gustavo (’56, Cîmpanu), Baiaram (’67, Bic), Ivan – Markovic (’67, Koljic). Antrenor: Laurențiu Reghecampf.