Au renunțat la munca din străinătate pentru minerit!

Zeci, dacă nu chiar sute, de persoane din rândul noilor salariați ai Complexului Energetic Oltenia au lucrat până de curând în străinătate în domenii diverse.

Oamenii au revenit acasă primăvara aceasta, după ce au aflat că se fac angajări în minerit, fie și pentru perioade mai scurte, cei care sunt acum în lucru având contractele valabile până la sfârșitul acestui an. Dorul de cei dragi și faptul că erau departe de casă au făcut ca mulți gorjeni să renunțe la slujbele avute în diverse țări pentru a reveni acasă și a practica o meserie care părea fără viitor până la începerea războiului din Ucraina. Situația acestor slujbe nu e certă nici acum, dar măcar oamenii au o speranță în plus că vor putea lucra în acest domeniu măcar pentru câteva luni, dacă nu și mai mult. „Asigurăm partea de intervenții pe electricitate în Danemarca și Suedia, unde am fost foarte bine plătit. Am lucrat pentru companii mari, ca Microsoft și Facebook, dar am preferat să vin acasă, să mă întorc în România pe mai puțini bani. Aici sunt mai aproape de ai mei, chiar dacă noile condiții de muncă sunt mai dificile. Sper să mă adaptez și să pot să îmi prelungesc contractul și după luna decembrie, ca să nu fi venit degeaba acasă, doar pentru câteva luni. E importat însă că în această perioadă sunt acasă alături de ai mei”, a povestit unul dintre noii salariați. „Eu am lucrat în agricultură, pe tractor, undeva în sudul Italiei, unde erau niște temperaturi ridicate, iar condițiile de muncă erau foarte grele. Am preferat să revin acasă ca să îmi pot întemeia o familie. Acolo era mai grea munca decât aici în minerit. Acolo lucram 12 ore pe zi, iar munca era grea. Străinătatea e foarte grea, în primul rând, pentru că nu ești cu familia. Sper să ni se prelungească contractele și după luna decembrie, că noi așa ne dorim. Deocamdată ne integrăm și ne obișnuim cu munca nouă pe care o facem”, a spus un alt gorjean, în timp ce altul confirmă și el că în străinătate a avut parte de un loc de muncă mult mai dificil decât cel pe care îl ocupă acum la CEO. „Dacă aș pune lucrurile cap la cap cred că ar fi cel puțin la fel. Nu aveam cine știe ce avantaj că lucram acolo. Aici am fost atras de faptul că sunt acasă, am familia alături de mine, iar salariul e unul foarte bun pentru România. Am lucrat pe aeroportul din Frankfurt. Era o muncă istovitoare și asta m-a făcut să revin acasă când am aflat de angajările din minerit”, a menționat un alt salariat. Administrația CEO se declară mulțumită de felul în care noii salariați au reușit să se integreze la posturile pe care le ocupă. Șeful Diviziei Miniere, Florin Gheorghescu, le-a transmis acestora că o parte dintre ei au șanse mari să rămână angajați și de la începutul anului viitor. Totul depinde însă de cât de mulți mineri mai în vârstă vor ieși la pensie vara aceasta. Următoarele luni sunt decisive din acest punct de vedere, mai ales că planul de restructurare al companiei, aprobat la nivel european, este în continuare valabil. Planul prevede restructurări de personal, dar sunt sectoare din companie care vor avea nevoie de salariați noi și în următorii ani, mai ales dacă ocupanții actuali ai posturilor se vor pensiona și vor rămâne acasă.

Gelu Ionescu