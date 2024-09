Au dispărut râurile, în lipsa ploilor!

Mai multe râuri din Gorj au secat complet în această vară secetoasă și extrem de călduroasă, fiind pentru prima dată în ultimii ani în care este înregistrat un astfel de fenomen de amploare.

Afluenți ai Jiului precum Șușița, Blahnița ori Sohodol nu mai au strop de apă în albiile lor, iar altele, precum Gilort, Bistrița, Tismana și multe altele, au debitele extrem de scăzute. Cele secate sunt, de regulă, râuri mai mici, dar care în perioada ploilor au debite foarte mari, deși nu se află sub monitorizarea celor de la Apele Române decât vizual, nu cu ajutorul unor stații de măsurare.

Lipsa precipitațiilor din timpul verii a făcut ca albiile râurilor să arate precum niște drumuri pietruite de țară. Primarul din Târgu Cărbunești, Dănuț Birău, mărturisește că niciodată nu a văzut astfel de fenomene la el în oraș, edilul fiind îngrijorat de situația respectivă. „Blahnița nu mai are apă care să curgă. Totul e generat de seceta prelungită din această vară care se manifestă în tot județul Gorj. Până la noi, de la izvoare, are vreo 30 de kilometri, dar dacă nu a plouat nici la munte consecințele se resimt din plin aici. Din păcate ne confruntăm cu această lipsă a apei pe unul din cele două râuri care trec prin localitatea noastră, dar și celălalt râu, Gilortul, are un debit foarte scăzut. Eu am 46 de ani, am copilărit aici, dar nu am văzut niciodată Blahnița fără un firicel de apă care să curgă. E o situație nemaiîntâlnită și care sper să nu se mai repete în anii următori”, a precizat edilul din Târgu Cărbunești.

Îngrijorare mare este și printre pescarii din județ, vicepreședintele asociației acestora, Claudiu Fiu, menționând că peștii s-au retras spre Jiu ori au devenit hrană pentru păsări o dată cu scăderea sau dispariția completă a apei din râuri. „Șușița, de exemplu, este un afluent al Jiului, avea un debit destul de consistent, cu o apă limpede provenită din izvoare de munte. Acum albia râului e complet secată. Sus la izvor, în zona Șușiței Verzi, mai este apă, dar acolo este și o infiltrație, iese în albie după 2-300 de metri, dar după alți 2-300 de metri dispare complet din cauza secetei prelungite. La Târgu Jiu debit nu mai există de câteva săptămâni. Peștii de aici s-au retras spre zona Jiului, alte vietăți au dispărut ori au devenit sursă de hrană. Probleme sunt și pentru animalele din zonă ori pentru cele sălbatice care nu mai au sursă de apă. Efectele sunt unele cu impact major. Refacerea vieții aici se realizează în termen foarte lung. La nivel de județ nu am mai avut strat de zăpadă de câțiva ani. La Târgu Jiu zăpada lipsește de 3 ani în totalitate, iar ea asigura necesarul de apă pentru perioade precum acestea. Seceta venea mai la final de august, poate chiar spre final de septembrie, dar acum s-a instalat de la începutul lui iunie. De atunci nu mai sunt precipitații notabile, iar efectele le vedem acum cu toții”, a explicat Claudiu Fiu.

Situația îi îngrijorează și pe specialiștii din cadrul Agenției de Protecție a Mediului Gorj, un reprezentant al instituției, Cristina Catană, menționând că refacerea habitatelor în râurile secate va dura ani de zile în condiții de precipitații constante, lucru care nu pare a se întâmpla la un orizont prea apropiat. „În condițiile actuale de secetă râurile ajung să arate la fel ca un drum de țară, nu mai au apă deloc, iar în asemenea situații populațiile de pești sunt afectate dramatic. Ele dispar efectiv și va dura chiar și zeci de ani refacerea lor în aceste albii. Nu mai au locuri pentru a se hrăni, nu mai au apă pentru a supraviețui și în asemenea situații, chiar dacă rămân mici bălți în care să se retragă, peștii sunt expuși prădătorilor și, astfel, dispar”, a menționat reprezentanta APM Gorj.

Gelu Ionescu