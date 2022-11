Au curs golurile la județ! Nu au lipsit nici pumnii!

Etapă tumultuoasă în eșaloanele patru și cinci din Gorj. S-au marcat multe goluri pe stadioanele din județ, dar a fost rost și de scandal. La Văgiulești, meciul dintre AS Foresta și AS Viitorul Plopșoru s-a terminat cu o bătaie generală. Arbitrii au suspendat partida după ce mai mulți jucători s-au luat la pumni, iar pe teren au intrat și spectatorii. Rezultatul va fi stabilit de Comisia de Disciplină. Revenind la fotbal, au fost 11 goluri la Țicleni, unde gazdele nu au avut milă de AS Jupânești. De asemenea, liderul CSO Turceni a marcat de șapte ori în victoria cu Unirea Țînțăreni. În Seria 2 din Liga 5 au fost partide cu 10 și 11 goluri. O altă premieră a acestui sezon a fost înfrângerea Științei Godinești, liderul Seriei 1, care a cedat la un scor surprinzător pe terenul formației de la Dragotești.

Liga 4, Etapa 12

AS Minerul II Mătăsari și CS Jiul Rovinari 2016 au stat

FC Petrolul Țicleni 11 – 0 AS Jupânești

CSO Turceni 7 – 1 CS Unirea Țînțăreni

CS Vulturii Fărcășești 3 – 0 CS Minerul Motru 2008

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 3 – 1 AS Viitorul Negomir

AS Petrolul Stoina 2 – 1 CS Internațional Bălești

Liga 5, Seria 1 – Etapa 11

AS Unirea Bolboși a astat

AS Unirea Dragotești 4 – 0 AS Știința Godinești

CS Dumbrava Câlnic 0 – 1 AS Viitorul Brănești

AS Viitorul Cătunele 5 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

AS Energetica Tismana 6 – 2 AS Triumful Borăscu

AS Foresta Văgiulești – AS Viitorul Plopșoru (meci întrerupt)

Liga 5 – Seria 2, Etapa 11

CSC Dănești 3 – 0 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Scoarța 5 – 3 AS Prigoria

AS 7 Noiembrie Costești 6 – 4 AS Dinamo Inter Stănești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 1 AS Bradul Polovragi

AS Viitorul Logrești 9 – 2 CS Știința Drăguțești

AS Gilortul Bengești a stat

Cătălin Pasăre