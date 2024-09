Au bătut la Drăguțești, urmează Tismana. Găman: ,,Sperăm să-i încântăm pe fani”

CSM Târgu Jiu nu a avut probleme în a obține un nou succes în Liga a patra de fotbal. Echipa din municipiu a rezolvat partida de la Drăguțești, cu Știința, în prima repriză. Toate golurile oaspeților au venit în partea întâi a confruntării. Marian Habet a transformat penaltiul obținut de Adelin Pîrcălabu după doar câteva secunde de joc. A urmat o dublă a lui Bebeto Lupuleț (‘11, ‘21), apoi încă un gol al căpitanului Pîrcălabu (‘45+1). S-a încheiat 4-1. Știința are consolarea că a dat golul meciului. În minutul 64, Florin Apostol a prins un șut perfect de la distanță, fără speranțe pentru portarul Ionuț Buță. A fost a cincea victorie din cinci meciuri pentru elevii lui Mario Găman. ,,A fost o partidă bună și din fericire, astăzi, ne-am adaptat și la teren. Am făcut o primă repriză excelentă, cu un 4-0 la pauză, apoi a intervenit iar relaxarea, iar ratări multe, am avut ocazii uriașe și în repriza secundă. Este bine că am luat cele trei puncte, este bine că suntem pe drumul cel bun și sperăm ca sâmbătă să obținem o nouă victorie pe teren propriu”, a declarat antrenorul de la Târgu Jiu.

Partida cu CSO Tismana are loc pe Stadionul ,,Constantina Diță”, pe 28 septembrie, de la ora 19.30.

,,Urmează o partidă cu o echipă spectaculoasă, care joacă fotbal, dar și noi suntem o echipă care își dorește mult mai mult, mai ales în fața propriilor suporteri, pe care-i așteptăm în număr mare să vină la stadion și să susțină echipa. Sperăm să-i încântăm cu evoluția noastră și să avem o prestație care să ne aducă alte trei puncte în clasament”, a mai spus Găman.

CSM Târgu Jiu: Ionuț Buță– Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu (min.60 Mihăiță Miculicean) – Marian Habet, Tudor Pătrășcoiu (min.69 Antonio Surcel), Ovidiu Rasoveanu (min.60 Albert Cărămidaru), Albert Filip (min.75 Dragoș Blaj), Adelin Pîrcălabu (cpt) (min.60 Mihnea Tutunaru)– Bebeto Lupuleț. Pe banca de rezevere au mai fost: Alexandru Oprița, Alexandru Lăpădat, Eduar Trăistaru, Adrian Rasoveanu. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Darin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Cristi Mihuț.

După etapa intermediară, Unirea Țînțăreni și CSC Negomir au în continuare un parcurs perfect și stau ,,în coasta” echipei din Târgu Jiu.

Liga 4, Etapa 5

CS Petrolul Bustuchin 1 – 2 CSC Negomir

AS 7 Noiembrie Costești 0 – 6 CS Jiul Rovinari 2016

CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 1 CS Minerul Motru 2008

CSO Tismana 2 – 2 CS Internațional Bălești

FC Petrolul Ticleni 3 – 1 CS Minerul Mătăsari

CS Gilortul 2 Tg Cărbunești 3 – 1 CS Petrolul Stoina

CS Unirea Țînțăreni 2 – 1 CSO Turceni

AS Jupânești 0 – 3 CS Vulturii 2 Fărcășești CS

Cătălin Pasăre