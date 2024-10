Ateliere de teatru pentru copiii și tinerii din mediul rural

O serie de ateliere de teatru pentru copii și tineri vor avea loc în luna noiembrie în mai multe localități din mediul rural din Gorj. Acțiunea este intitulată „Artă, sate și comunitate”.

Asociația Be Teen va organiza, în prima decadă a acestei luni, atelierele de teatru în cinci comune, respectiv Baia de Fier – 2 noiembrie, Scoarța – 3 noiembrie, Bălănești – 3 noiembrie, Runcu – 10 noiembrie, Peștișani – 10 noiembrie. Durata atelierelor va fi de o oră. Acestea se vor încheia cu punerea în scenă a unei piese de teatru. Participarea la activități este gratuită. Protagoniștii pieselor de teatru vor fi tinerii cu dizabilități și voluntarii asociației. ,,Pentru fiecare comună în care vom fi prezenți am pregătit ateliere de teatru pentru copii și tineri 6+. Durata atelierelor va fi de 1 h, iar piesa va începe după ce se termină atelierele. Participarea la toate activitățile este gratuită. Protagoniștii piesei de teatru sunt tinerii cu dizabilități și voluntarii Be Teen, pasionați de arta frumosului. 2 noiembrie ora 12:00 – ne găsiți la Baia de Fier la Căminul Cultural ,,Ion Nițulescu”; 3 noiembrie ora 12:00 – ne găsiți la Căminul Cultural Scoarța și ora 17:00 ne găsiți la Căminul Cultural Voiteștii din Vale, Bălănești; 10 noiembrie ora 12:00 – ne vedem la Căminul Cultural Bâlta, comuna Runcu, iar la 17:00 ne dăm întâlnire la Școala Primară din Boroșteni, comuna Peștișani. Mulțumim tuturor partenerilor noștri pentru implementarea acestui proiect și pentru susținerea activării culturale prin artă teatrală”, au anunțat reprezentanții Asociației Be Teen.

Izabella Molnar