Atacul gorjenilor l-a mulțumit pe Basic

Baschetbaliștii gorjeni au terminat ,,Cupa Târgu-Jiu” cu o victorie și o înfrângere. După ce s-au impus în prima zi a competiției cu 78-71 împotriva formației CSM Târgu Mureș, elevii lui Kresimir Basic au cedat cu CS Vâlcea, scor 88-91. Fără Octavian Popa Calotă, gazdele s-au recunoscut învinse din cauza unui sfert doi mai slab. În rest, alb-albaștrii s-au impus în toate perioadele de joc: 23-22, 21-30, 23-21, 21-18. Cel mai bun marcator al gorjenilor a fost Arsenje Vuckovic, cu 19 puncte. Alți 5 baschetbaliști gorjeni au terminat în cifră dublă: Jason Hubbard (12p), Noam Weinberg (12p), Ethan Wright (12p), Jalen Dupree (11p) și Dimitrius Underwood (11p). Acest lucru l-a mulțumit pe antrenorul croat, care a evidențiat totuși și unele greșeli ale echipei sale.

,,Au fost meciuri epuizante, nu suntem încă puși la punct cu pregătirea fizică. Trebuie să ne declarăm satisfăcuți, pentru că am văzut o echipă care luptă și acesta a fost țelul nostru principal. A fost un meci intens, ambele echipe și-au dorit victoria. Este îmbucurător că am revenit de câteva ori, chiar dacă au avut 8-9 puncte în față. Am avut câteva posesii pierdute în mod stupid, dar până la urmă acest lucru face parte din proces, din lucrurile pe care trebuie să le învățăm. Părțile pozitive sunt că echipa a reacționat bine după primul meci și după un antrenament de două ore. Echipa a jucat bine și fără Popa Calotă, în special jucătorii de import, care încep să se lege. Chiar dacă am avut un black-out în sfertul al doilea, putem să vedem și lucrurile pozitive. Au fost mai mulți jucători care au marcat 10 sau mai multe puncte. Am terminat cu 88 de puncte și ne-am bucura să avem această cifră meci de meci”, a declarat principalul croat. În cealaltă partidă a turneului, CSM Târgu Mureș a învins-o pe CS Vâlcea cu 87-79.

CSM Târgu Jiu – CS Vâlcea 88-91 (23-22, 21-30, 23-21, 18-21)

CSM Târgu Jiu: Jason Hubard 12p, Andrei Bărăgan, Noam Weinberg 12p, Alexandru Berca 3p, Jalen Dupree 11p, Dimitrius Underwood 11p, Robert Paliciuc, Camil Berculescu 8p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovik 19p, Flavius Toropu, Alexandru Mitu, Ethan Wright 12p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Cătălin Pasăre