Asociația ,,Speranța” l-a invitat pe primarul de la Motru la un eveniment gastronomic

Femeile din Asociația Pensionarilor ,,Speranța” Motru au organizat și în acest an, de 8 Martie, evenimentul deja consacrat în care doamnele pregătesc bucate alese.

L-au invitat în mijlocul lor pe primarul Cosmin Morega și de data aceasta.

Edilul participă, încă din 2016, anual, la acest eveniment și nici de data aceasta nu a refuzat invitația pensionarilor care îl apreciază pentru activitatea depusă în localitate și pentru sprijinul acordat acestei categorii de persoane în vârstă.

Cu aceasta ocazie, edilul a oferit dulciuri și flori doamnelor iar ele au primit diplome ca semn de recunoștință pentru măiestria cu care au pregătit și prezentat preparatele culinare.

După degustarea acestora, toți participanții au acordat nota zece, cu plus, edilul căutând o soluție pentru ca anul viitor acest eveniment să fie realizat într-un mod mai fastuos și cu mai mulți participanți, deoarece acești oameni minunați merită mult mai mult.

A.S.