Asociația Română de Hemofilie, condusă de un gorjean, decorată de Iohannis

Daniel Andrei, președintele Asociației Române de Hemofilie și coordonatorul Centrului de zi „Christian” pentru persoanele cu dizabilități Târgu Jiu, a primit o distincție importantă din partea Administrației Prezidențiale.

„Am trăit un moment deosebit de emoționant și plin de semnificație ce a avut loc la Școala de Hemofilie și Leadership. În calitate de președinte/pacient al Asociației Române de Hemofilie, sunt profund bucuros și mândru să vă împărtășesc recunoașterea primită – Ordinul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social, în grad de Cavaler, din partea Administrației Prezidențiale prin consilierul prezidențial doamna conf. univ. dr. Diana Păun pentru munca și strădania noastră de-a lungul anilor.

Această recunoaștere reprezintă un omagiu adus fondatorilor ARH, care în 1992 au pus bazele acestei comunități, dar și nouă, celor care din 2009 încoace am continuat cu pasiune și dăruire să aducem îmbunătățiri și progrese esențiale în asistența medicală pentru persoanele cu hemofilie.

Nu am fi ajuns aici fără sprijinul neprețuit al comunității medicale, al colegilor pacienți, al părinților și al tuturor colaboratorilor noștri. Împreună, am reușit să facem pași importanți în direcția corectă.

Știm că drumul nostru nu se oprește aici. Mai avem multe de realizat, dar cu aceeași unitate și determinare, sunt convins că vom continua să înaintăm și să ne împlinim obiectivele comune.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături și care continuă să ne susțină!”, a transmis Daniel Andrei.

Potrivit specialiștilor, hemofilia este o boală cronică, moștenită, manifestată prin incapacitatea sângelui de a se coagula normal, ceea ce duce la sângerări prelungite, severe, care, netratate, pot pune viața în pericol.

I.I.