Arestată după ce și-a înjunghiat soțul în propria locuință!

Scandal cât casa într-o familie din Polovragi, unde o femeie și-a înjunghiat soțul, în vârstă de 43 de ani. Bărbatul a fost la un pas de moarte, medicii fiind cei care au reușit să îi salveze viața înainte de a fi prea târziu.

Cearta dintre cei doi a izbucnit în momentul în care acesta a venit acasă după ce fusese toată ziua prin pădure pentru a strânge ciuperci pe care urma apoi să le vândă. Fusese împreună cu fetița lor de 5 ani, cei doi având și alți copii, majori, stabiliți la casele lor. Certurile dintre cei doi soți erau destul de numeroase, dovadă și dosarele penale în care polițiștii fac cercetări la reclamațiile primite când de la unul, când de la altul. Doar că, de data aceasta, lucrurile au mers mult prea departe. Cătălin Huruială era supărat că nu vânduse prea mult din ciupercile pe care le strânsese, iar când a venit acasă, rupt de foame, și-a găsit soția stând la o bere alături de alți doi vecini de prin sat. Nici vorbă de vreo oală cu mâncare pe foc, ceea ce l-a înfuriat. Cei doi bărbați au plecat repede la casele lor, iar cei doi soți au rămas acasă, împreună cu fetița de cinci ani. Unul dintre vecini spune că la un moment dat l-a auzit pe bărbat strigând după ajutor pe ulița satului. „Cu mine sunt certați pentru că mi-au făcut numai rele, am și eu o grămadă de probleme din cauza lor și nu m-am băgat niciodată în certurile lor, că de certat se certau. Acum l-am auzit pe el strigând la un alt vecin, la Oprea, să sune după Salvare la 112 că ar fi fost înjunghiat de femeie. Nu știu ce s-a întâmplat între ei, că, na, sunt la ei în casă, dar el a ieșit în drum și striga după Oprea să sune la 112 că e tăiat și pierde sânge”, a povestit vecinul. Nimeni prin sat nu știe exact cum s-a întâmplat altercația dintre cei doi, nici măcar bunica femeii, care locuiește într-o mică baracă lângă casa celor doi.

Ieri femeia a fost la Târgu Jiu să își vadă nepoata în spatele gratiilor, dar nu a avut acces la ea. „Eu eram plecată de acasă când or făcut cei ce-or făcut acolo. Certuri au tot avut că nu o fost numai o dată scandal la ei, dar niciodată nu s-a ajuns la lucrurile astea rele. Când am auzit ce să mai fi făcut că dacă m-aș fi nimerit în casă cu ei mă puneam între ei, nu îi lăsam să facă lucrurile astea. Acum am fost la ea la Târgu Jiu, dar nu mi-au permis decât să îi las o plasă cu ceva haine, în rest mi-au zis că nu am voie să o văd deocamdată”, a povestit femeia. O ambulanță a venit în urma apelului la 112, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat mai întâi la spitalul din Novaci, unde medicii și-au dat seama că situația este gravă, motiv pentru care au cerut transferul acestuia la Craiova. Așa s-a ajuns ca un elicopter SMURD să vină și să preia bărbatul rănit, medicii reușind apoi în urma intervențiilor chirurgicale să îi salveze viața.

Cuțitul folosit drept armă a crimei a fost aruncat prin curte, fiind găsit ulterior de către anchetatori. Criminaliștii au constatat că acesta are o lamă de 30 de centimetri, rana produsă victimei fiind una gravă, care i-a pus în pericol viața, după cum susțin anchetatorii. „Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a formulat propunere de arestare preventivă a unei persoane inculpată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor asupra unui membru de familie. Ca stare de fapt, s-a reținut că, pe fondul unei stări conflictuale preexistente în familie, precum și în împrejurarea că persoana vătămată, întorcându-se de la anumite activități casnice, a găsit-o pe inculpată, soția sa, în timp ce consuma băuturi alcoolice împreună cu o altă persoană, a izbucnit o stare conflictuală și ca urmare a acestei stări conflictuale, inculpata a aplicat 2 lovituri cu cuțitul victimei. Prima lovitură a fost parată de victimă cu mâna dreaptă, iar cea de-a doua lovitură, cu un cuțit de dimensiuni mari, a fost aplicată în zona pieptului, producându-i victimei leziuni grave, care au pus în primejdie viața, conform concluziilor ulterioare ale medicului legist. Victima a fost transportată de urgență la spitalul din Novaci, urmare a intervenției la Serviciul 112 de către un martor vecin, după care, datorită stării grave, a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, unde s-a intervenit chirurgical și doar prin intervenția medicilor s-a putut salva viața victimei”, au transmis anchetatorii. Femeia acuzată de tentativă de omor a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, decizia instanței nefiind definitivă. Fetița celor doi soți a fost preluată de Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj, fiind dată în grija unui asistent maternal profesionist. Ea primește consiliere psihologică, mai ales că a fost martoră la scenele traumatizante întâmplate în familia sa. Rudele acesteia și-au manifestat interesul pentru a o lua în îngrijire până când tatăl va ieși din spital, dar acesta lucru se va întâmpla doar dacă familia în care merge îndeplinește o serie de criterii prevăzute de legislația în vigoare.

Gelu Ionescu