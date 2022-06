APIA poate vira fermierilor subvenția la motorină. Cererile autorizate în Gorj

Guvernul a adoptat actul normativ necesar pentru ca Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să înceapă autorizările la plată pentru subvenția la motorină cu sumele aferente primului trimestru din acest an.

Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se acordă sub formă de rambursare, ca diferenţă dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1.000 litri) și are o valoare unitară de 1,630 lei/litru.

Pentru anul 2022, până în prezent, APIA Gorj a autorizat la plată un număr de 17 de cereri de plată, aferente trimestrului I, cu o valoare totală de 55.351 lei, pentru o cantitate de 33.957,374 litri motorină, din care: în sector vegetal – cantitatea de 32.673,982 litri și suma de 53.260,00lei, iar în sectorul zootehnic – pentru o cantitate de 1.283,392 litri și suma de 2.091,00 lei.

Cererile se primesc trimestrial.

În luna iulie, urmează să se depună cererile de plată aferente trimestrului II.

