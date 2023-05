Anunț despre noile blocuri din Târgu Jiu

A fost finalizată documentația pentru studiile de fezabilitate ale celor 100 de noi blocuri care se vor construi în Târgu Jiu, cu finanțare din PNRR.

„Vă reamintim că am obținut finanțarea necesară construirii acestor clădiri, care vor avea 600 de apartamente cu două camere destinate tinerilor și pe care le construim în zona Narciselor. Este vorba despre locuințe independente energetic, de tip nZEB plus – nearly Zero Energy Building (clădiri cu consum de energie aproape zero)! Acestea vor fi dotate cu panouri fotovoltaice care vor asigura necesarul de energie pentru fiecare bloc”, a anunțat primarul Marcel Romanescu.