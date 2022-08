Antrenorul Stîngă, sub presiune: Nu prea dorm noaptea

Florin Stîngă are viață grea la Viitorul. După două înfrângeri consecutive în campionat, la Târgu-Jiu vine Dinamo. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 18.45, și va fi transmis și de televiziunile naționale. Este un bun prilej pentru gorjeni să obțină primul succes al sezonului și pentru principalul echipei să se liniștească. Stîngă a dezvăluit că are probleme cu somnul înainte de partida cu bucureștenii. ,,Fiecare meci este o șansă în plus pentru noi să ne câștigăm respectul. Într-adevăr, acest lucru trebuie să ne motiveze, în special pe jucători pentru că ei sunt cei care intră în teren și pentru ei vine lumea la stadion.

Au fost două săptămâni grele pentru mine ca antrenor, nu prea dorm nici noaptea, dar asta este meseria pe care am ales-o și îmi place. Am încredere în jucători, cred că suntem favoriți, jucăm acasă, și sper că va veni și ziua noastră”, a declarat antrenorul Viitorului.

Tehnicianul brașovean crede că echipa sa poate practica un joc bun, dar, spre deosebire de partida cu Iași, vrea ca gorjenii să fie și eficienți. ,,Din păcate, rezultatul nu a fost de partea noastră la Iași, dar jocul pe care l-am prestat și determinarea pe care au arătat-o jucătorii ne dau încredere pentru viitor. Întâlnim un adversar cu o tradiție foarte mare în fotbalul românesc, care vine după un joc destul de bun. Au făcut, la fel ca noi, niște greșeli personale și au pierdut meciul. Ne așteaptă un meci dificil, pentru că au în componență jucători tineri, talentați, care pot să facă diferența. Noi trebuie să evităm erorile și să fim mult mai concentrați în fața porții”, a spus Stîngă. Mijlocașul Florin Răsdan a declarat că i-a ,,nășit” pe câini de multe ori și vrea să-și păstreze obiceiul în meciul de sâmbătă.

În opinia fostului stelist, Viitorul are șanse la play-off, pentru că Liga 2 este foarte echilibrată. ,,Ne-am îmbunătățit jocul și eu cred că la Iași am făcut un meci foarte bun. Norocul nu a fost de partea noastră, nu am câștigat acea partidă, dar am încredere că vom câștiga cu Dinamo. Eu îi cunosc foarte bine pe cei de la Dinamo, suntem rivali, și am ambiție foarte mare să câștig. De-a lungul timpului, i-am cam bătut pe unde i-am prins și sper din suflet să reușim să câștigăm. Dacă suntem o echipă, și formăm o familie, putem bate pe oricine. Putem să ne batem la primele 6. Anul trecut, Miercurea Ciuc a început cu 5 înfrângeri campionatul și s-au bătut până în ultima etapă la play-off. Dacă ar fi câștigat cu Brașovul, puteau să joace barajul de promovare în Liga 1. Cam asta este fotbalul, nu este drept mereu, dar am încredere că vom câștiga mult mai multe meciuri dacă vom lua, sâmbătă, cele trei puncte. Liga a doua este mai echilibrată în acest an, toate echipele au o șansă la primele șase locuri”, a spus Răsdan. Tânărul Vlad Toma anticipează un duel antrenant și vrea ca Viitorul să fie mai pragmatică în partida de sâmbătă. ,,Din punctul meu de vedere, am jucat un fotbal bun cu Iași, dar mingea nu a intrat în poartă. Sperăm să ne facem treaba mai bine. Bineînțeles că Viitorul are valoare de primele șase locuri. Trebuie să fim mai atenți pe faza defensivă și dacă vom reuși să nu mai facem greșeli, dacă vom fi uniți, sută la sută vom reuși. Dinamo joacă un fotbal bun, nu este o echipă care se pune pe două linii. O să fie spații. Au jucători de calitate în atac, dar și câțiva jucători tineri. Va fi un meci frumos. Suntem într-un impas acum, dar avem șansă în fiecare săptămână să demonstrăm de ce suntem în stare”, a adăugat mijlocașul. Alex Gîrbiță este incert pentru duelul de sâmbătă, iar Laurențiu Caba este accidentat.

Cătălin Pasăre