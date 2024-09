Antrenorul Gilortului consideră nedrept rezultatul cu Vâlcea: ,,A fost influențat de ce s-a fluierat”

Gilortul Târgu Cărbunești a pierdut, dramatic, partida din runda a doua a Ligii a treia. Meciul cu una dintre cele mai puternice echipe din Seria 8, SCM Râmnicu Vâlcea, s-a dovedit extrem de frustrant pentru gazde. Gorjenii au jucat aproape o repriză în inferioritate numerică și au primit gol în ultimul minut. Alexandru Dandea a semnat singura reușită a partidei. Până atunci, Robert Dănescu a trimis în transversală o lovitură liberă (`78), iar amfitrionii au cerut în zadar două lovituri de la 11 metri. Bucur a văzut al doilea galben pentru o presupusă simulare (`51). Antrenorul Alex Stoica a declarat că arbitrii au influențat rezultatul final. Principalul Gilortului crede totuși că echipa sa este în creștere după această evoluție. ,,Din păcate, am pierdut în minutul 90. Cred că am făcut o partidă bună și am avut inițiativa de multe ori. Am avut cea mai mare ocazie a primei reprize, însă am fost defavorizați. Trebuia să primim un penalti și Bucur a primit al doilea galben pentru simulare. În niciun caz nu a fost simulare. Am rămas din minutul 50 în 10 jucători, am luptat și am încercat să ținem liniile, fără a avea ocazii mari adversarii. La 0-0, am avut o bară pe final de meci. Una peste alta, sunt mulțumit de jocul echipei, dar dezamăgit de rezultat, pentru că a fost, în mare măsură, influențat de ce s-a fluierat astăzi. Jocul îmi dă mari speranțe, echipa pare să fie unită, se leagă ușor-ușor și automatisme, iar pregătirea este din ce în ce mai bună, avem și prospețime. Suntem pe drumul cel bun și sper să strângem cât mai multe puncte. Un egal era mai echitabil astăzi”, a declarat Stoica după meci.

Gilortul: Iuțalîm (cpt) – Marica, Dănescu, Mitrache, Martin – Oprișa (90’+2 Brujan), Vespe (72′ Lazăr) – Rădulescu (90’+2 Popescu), Roncea (80′ Viespe), Bucur – Gîlcescu. Rezerve neutilizate: Spînu – Siewe, Săulescu, Sandu. Antrenor: Alex Stoica.

În runda viitoare, Gilortul joacă la ACS Speed Academy Pitești.

Cătălin Pasăre