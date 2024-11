Antrenor, lucrat de jucători? Gâlcă: ,,Mulţumit o să fiu când echipa o să câştige”

Universitatea Craiova şi FCSB au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), duminică seara, în Bănie, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal. Campioana a deschis scorul prin David Miculescu (‘17), iar gazdele au rămas în zece jucători în finalul primei reprize, când Ştefan Vlădoiu a primit al doilea cartonaş galben (‘42). Cicâldău a transformat un penalty scos de Baiaram (‘62) şi a marcat primul său gol după revenirea la Universitatea. Baba Alhassan și Dawa au fost eliminați în finalul meciului, dar s-a jucat prea puțin pentru a mai conta în economia rezultatului final. Evoluția unora dintre jucători a fost mulțumitoare pentru public, care însă i-a blamat pe alți fotbaliști ai gazdelor pentru lipsa de atitudine. Pe rețelele de socializare, unii dintre suporteri au sugerat că jucătorii mai vechi nu pun ,,osul”, pentru că îl vor plecat pe Gâlcă. Presa speculează că doar clauza de 500 de mii de euro, adică o eventuală despăgubire consistentă pentru antrenor dacă va fi dat afară, îl mai ține pe tehnician în Bănie. Cel din urmă a infirmat astfel de ,,negocieri” cu patronul Mihai Rotaru.

„Sincer mă aşteptam să putem înscrie în prima repriză, dar parcă am avut momente în care am fost prea temători. Am luat şi golul dintr-o greşeală a noastră. A doua repriză a fost într-adevăr foarte bună, nu mai aveam nimic de pierdut. Chiar dacă am fost cu un om mai puţin, am putut să ne creăm ocazii de gol. La capitolul ăsta suntem datori, nu putem să marcăm chiar dacă avem ocazii. E foarte greu să joci cu unul mai puţin, primeşti şi golul dintr-o greşeală. Până la urmă, nu îţi rămâne decât să îi aşezi mai bine tactic în teren şi să poţi să ataci cât mai repede spaţiile. Mitriţă nu e 100%, a făcut doar două antrenamente şi e foarte greu. A alergat, a muncit mult pentru echipă. Mulţumit o să fiu când echipa o să câştige meci de meci. (…) Hai să vă spun, există o clauză care îmi asigură continuitatea muncii. Nimic mai mult. Am văzut fel și fel de discuții în mass-media dar nu au fost probleme. Unii speculează. Nu sunt un „vânător de clauze”, sunt aici pentru a continua, și așa cred că antrenorii ar trebui să aibă siguranță pentru a lucra. Când se termină sezonul regular, echipa trebuie să fie în primele 6. Nu s-a pus problema de plecare în niciun moment. E normal să fii nemulțumit după ce pierzi în cupă și echipa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte. Dar sunt mulțumit, având în vedere că nu am avut toți jucătorii valizi. Cu siguranță am fi arătat altfel și am fi avut alt ritm de joc”, a precizat Gâlcă după joc.

Craiova: L. Popescu – Şt. Vlădoiu, Maldonado, Badelj, Bancu (Ndong 84) – Oshima (Mekvabishvili 58), Screciu, Cicâldău – Baiaram (Bană 74), A. Ivan (Koljic 58), Paradela (Al. Mitriţă 71).

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (M. Ştefănescu 46), Dawa, Ngezana, Radunovic – Fl. Tănase, Şut, Al. Băluţă (Baba Alhassan 46) – Miculescu (Luis Phelipe 69), Bîrligea (Edjouma 88), Oct. Popescu (Pantea 46).

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va juca tot acasă, împotriva formaţiei AFC Hermannstadt (9 noiembrie, ora 18.15).

Cătălin Pasăre