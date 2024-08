Antrenament în efectiv complet. Ce baschetbaliști au venit la CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu s-a antrenat, luni, în efectiv complet. În Sala Sporturilor a avut loc reunirea echipei de baschet, care și-a definitivat lotul pentru sezonul următor. Antrenorul grec Giannis Damalis (36 de ani) a condus primul antrenament al seniorilor în formulă completă. La reunire au fost prezenți jucătorii care au semnat prelungirea angajamentelor, dar și baschetbaliștii care au semnat în această vară cu gruparea gorjeană. Camil Berculescu, Andrei Bărăgan, Flavius Toropu, Alexandru Mitu și Adrian Vaida sunt jucătorii care au evoluat la Târgu Jiu și în campionatul precedent. Gorjeanul Alexandru Berca a revenit la echipă, iar juniorii Ștefan Vaida, Rareș Duca, Octavian Badea și Albert Vlădulescu au fost cooptați pentru perioada de pregătire. Ca nume noi au apărut Luca Cârstea, Modibo Diaby și americanii Khydarius Smith și Kaleb Higgins.

,,Este primul antrenament în formulă completă. Au ajuns la Târgu Jiu și ultimii jucători-adiție pentru noi în acest sezon, cei doi jucători americani. Am început, practic, pregătirea, pre-sezonul pentru campionatul ce urmează să se desfășoare. Încă așteptăm să vedem exact forma de desfășurare a campionatului, însă nu mai putem amâna demararea pregătirii. Am decis cu domnul antrenor ca de astăzi să începem programul. Avem două adiții de jucători străini, Kaleb Higgins și Khydarius Smith, doi jucători rookie, care sunt pentru prima oară în Europa. De asemenea, am reușit două transferuri de jucători români importanți, zic eu, Luca Cârstea de la Focșani și Modibo Diaby de la Vâlcea. Alex Berca a revenit la noi și a dorit să pună umărul la relansare, și a carierei lui, dar poate duce și echipa din nou pe prima scenă a baschetului românesc. Ca prelungiri de contracte avem Camil Berculescu, Andrei Bărăgan, Adrian Vaida, Flavius Toropu și Alexandru Mitu. După cum vedeți, avem și jucători juniori care au făcut joncțiunea cu lotul în această perioadă. Sperăm că se vor adapta cât mai repede. Deocamdată, am încheiat perioada de transferuri, sper să nu avem probleme din punct de vedere medical și să nu fim nevoiți să facem modificări”, a declarat Claudiu Alionescu, directorul tehnic al echipei.

Principalul obiectiv este revenirea în Liga Națională de Baschet Masculin.

,,Avem două obiective. Unul: acela de a crea jucători pentru sezonul viitor, în care noi ne dorim să fim în Liga Națională. Muncim pentru acest lucru, ne dorim să ajungem din nou în Liga Națională, însă le-am spus jucătorilor că nu va fi un drum ușor, să nu ne culcăm pe o ureche că va fi sezonul care a fost anul trecut, în care echipa Steaua a dominat copios campionatul. Va fi un drum lung, vom avea combatanți poate de același nivel, astfel că trebuie să fim pregătiți”, a adăugat Alionescu.

În așteptarea noului format de competiției din Liga 1, CSM Târgu Jiu şi-a aflat adversarul din prima fază a Cupei României. Baschetbaliştii gorjeni vor da piept în primul tur, pe teren propriu, cu CSM Petrolul Ploiești. Calificarea se dispută într-o singură manșă, pe data de 9 septembrie. Din acest sezon, Răzvan Bratoloveanu va fi noul secund al echipei. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic) și Claudiu Alionescu (director tehnic) completează staff-ul formației.

Cătălin Pasăre