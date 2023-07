Ansamblul Folcloric „Nedeia” din Novaci, invitat în Republica Croația

În perioada 16 – 19 iulie 2023, Ansamblul Folcloric „Nedeia” din Novaci va participa, în calitate de invitat, la una dintre faimoasele „Întâlniri internaționale de folclor” organizate de ansamblurile folclorice din Republica Croația, tradiție care a început încă din anul 2006.

În anii 2009 și 2010 întâlnirile internaționale de folclor croate au intrat sub patronajul UNESCO și acum sunt parte a CIOFF (Consiliul Internațional al organizațiilor de festivaluri folclorice și arte populare).

Tinerii dansatori de la „Nedeia” vor participa la renumitele întâlniri internaționale de folclor organizate de Kud „Pleter”- Dugopolje, Croația, sub patronajul UNESCO, intitulate sugestiv „Frumusețe în piatră-piatră”, respectiv, Festivalul International „Ljepota u Kamenu-Kamenitom”, ducând peste graniță frumusețea portului și dansului novăcean.

Ansamblul folcloric croat, amintit, a avut deja un schimb de experiență cu novăcenii la începutul lunii mai a acestui an, eveniment cu ocazia căruia a fost prezentă la Novaci Excelența sa Marija Kapitanovic, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Croația la București. Reprezentanții autorităților locale din cele doua localități au împărtășit experiențe și au discutat despre problemele cu care se confruntă fiecare în administrația locală. Între cele două ansambluri folclorice s-au înfiripat relații de prietenie și colaborare. Membrii ansamblului „Pleter” au vizitat Ansamblul sculptural „Constantin Brâncuși și s-au bucurat de imaginile magnifice oferite de călătoria pe Transalpina.

Kud „Pleter” este un ansamblu croat renumit pentru interpretarea cântecelor, muzicii și dansurilor care se află pe lista reprezentativă a UNESCO, a patrimoniului imaterial protejat al lumii (cântec klap, scară istriană, roată surdă) sau pe lista patrimoniului imaterial al lumii care are nevoie de protecție de specialitate sau protecție urgentă. O cunoaștere ulterioară între cele două ansambluri va continua deja când dansatorii novăceni vor merge în Croația.

Prezența novăcenilor în această țară, la mijlocul acestei luni, are două obiective, în calitate de parte a Proiectului de colaborare bilaterală româno-croată pe linie culturală la nivelul micilor comunități, dedicat aniversării a 30 de ani de relații economice româno-croate cu locația Dugopolje și ca invitat al Ansamblului Folcloric „Pleter” la a XVIII-a întâlnire internațională de folclor, „Frumusețe în piatră – piatră” Dugopolje 2023. Pe perioada șederii în Croația, 16 – 19 iulie 2023, delegația din Novaci va face cunoștință cu moștenirea culturală și naturală a Dalmației centrale, va cunoaște viața comunității românilor din Croația și va duce peste graniță frumsețea portului și dansului popular românesc. Întâlnirile internaționale de folclor „Frumusețe în piatră – piatră” organizate anual de KUD „Pleter” din Dugopolje, au reunit de-a lungul anilor ansambluri folclorice din Bulgaria, Ucraina, Lituania, Italia, Portugalia, Spania, Serbia, Canada, România și Croația. Implicați în organizarea activităților acestei etape a proiectului de colaborare bilaterală româno-croată, sunt primăriile celor două localități, Novaci – România și Dugopolje – Croația, ONG Femina, președintă Monica Ioanițescu, sibiancă cu dublă cetățenie română și croată, care iubește mult țara în care s-a născut, Consulatul Onorific al României din Split (ai cărui reprezentanți vor primi delegația din Novaci în ziua de 19 iulie într-o locație pe malul mării la o întâlnire cu românii care locuiesc în zona respectivă), Asociația Românilor din Croația, reprezentată de doamna Alina Dobrescu, care organizează vizita cu ghid a novăcenilor în capitala Croației, orașul Zagreb, Asociația Kud ”Pleter” – din Dugopolje, Ansamblul Folcloric „Nedeia” și mai mulți parteneri de proiect hotărâți să dea o nouă orientare relațiilor dintre comunitățile statelor europene, pe probleme de interes major precum cultura și mediul. Următoarele activități care se vor desfășura în cadrul acestui proiect bilateral vor viza protecția sursei de apă potabilă la nivel mondial, activitate concretizată în reabilitarea unor fântâni sociale, în fiecare dintre cale două localități europene, Novaci și Dugopolje.

„Pentru noi, novăcenii, cel mai important lucru este că vom fi prezenți pe scenă în ultima seară a întâlnirii internaționale de folclor intitulată „Frumusețe în piatră – piatră”. Este o mândrie să fim alături de ansambluri folclorice renumite din diverse zone ale globului și vom încerca să ne ridicăm la nivelul standardelor internaționale impuse de festivalurile organizate sub coordonarea CIOFF. Ne pregătim intens pentru acest turneu, în cadrul căruia vom prezenta dansuri populare din zona folclorică pe care o reprezentăm, dar și dansuri populare românești din patrimoniul UNESCO, precum Călușul. Eforturile tinerilor dansatori sunt puternic susținute de către Primăria Orașului Novaci, de către Consiliul Local Novaci, de domnul primar ing. Dumitru Leuștean și de către părinți. Instruirea dansatorilor și coregrafia aparține domnului Petre Popescu, membru al Corpului de Balet al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”. În calitate de coordonator al ansamblului, nu pot decât să apreciez efortul fiecărei persoane implicate în reușitele și performanța atinsă de Ansamblul Folcloric „Nedeia” din Novaci, să le mulțumesc și să îi felicit pentru înțelepciunea cu care abordează problema păstrării și conservării culturii tradiționale locale. Mulțumim sponsorului ansamblului, domnului Vlad Antoniade, moștenitor al familiei Dumitru Brezulescu, cu domiciliul în Elveția, care prin reprezentantul său legal Minel Fârlan, a făcut posibilă achiziționarea costumelor de călușari, ghetelor pentru fete și cizmelor pentru băieți”, spune profesoara Elena Basarabă, coordonatoare a activității Casei de Cultură Novaci și a Ansamblului Folcloric „Nedeia” din Novaci.

Gigi Bușe