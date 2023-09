Angajatul CEO căruia i s-a anulat decizia de pensionare anunță că-și va da foc!

După anularea deciziei de pensionare despre care a fost înștiințat ieri de către șefii CEO, decizie de pensionare eliberată în 9 august 2023, pe Legea 197, de către Casa de Pensii Mehedinți, salariatul de la ELCFU Motru nu este, în acest moment, nici angajat nici pensionar. ”Nu am primit nici măcar avansul care mi se cuvine, fiindcă am lucrat. Eu cu ce îmi întrețin familia? Cu ce îmi trimit nepoata la școală? La anul împlineam 40 de ani de muncă. Muncesc de 16 ani în țara asta și așa sunt răsplătit. O să-mi iau o sticlă de benzină și o să-mi dau foc la Severin, în fața casei de pensii. Nu mai am nimic de pierdut. Am depus actele pentru reangajare, nu am primit absolut niciun răspuns. Ce mai reprezint eu pentru ei? Viața mea a fost ștearsă într-o secundă. M-au anulat! O să-mi dau foc, nu am nimic de pierdut!”, a spus el, în urmă cu puțin timp.

Funcționarii caselor de pensii Gorj și Mehedinți merită felicitați pentru această nenorocită situație, da?! Ei consideră că salariații ELCFU nu muncesc în producție!

Soarta angajaților ELCFU, Termoserv-uri și din secțiile chimice, depinde de ordinul ministrei Simona Bucura-Oprescu! Este cea care conduce Ministerul Muncii și care l-a înlocuit pe Marius Budăi. Șefa Casei de Pensii Gorj, a arătat că doar dacă Ministerul Muncii decide că acești salariați au lucrat în producție, funcționarii vor elibera decizii favorabile de pensionare. Până atunci, nu!