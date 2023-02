Andrieș: Şi alte jucătoare sunt în vederile naționalei

Antrenorul echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, Liviu Andrieș, a declarat că selecționerul României, Florentin Pera, monitorizează mai multe jucătoare de la formația gorjeană. Angela Pușcaș (28 ani) a fost prima handbalistă convocată sub ,,tricolor” din istoria nou-promovatei. Andrieș a dezvăluit că poartă discuții constante cu antrenorul primei reprezentative, cu care are o relație strânsă de prietenie. ,,E îmbucurător pentru mine ca antrenor, pentru noi ca echipă, și pentru Angi în principal. Am avut o discuție telefonică cu selecționerul, vorbim mai tot timpul, pentru că suntem și buni prieteni. În vederile lui mai sunt și alte jucătoare. Este un prim pas cu Angi, eu sunt convins că prin evoluția lor bună și prin rezultate, pentru că acestea au fost motivele convocării, și alte fete vor ajunge la națională”, a declarat principalul de la CSM. România va susține un stagiu de pregătire centralizată la Bistrița Năsăud în perioada 26 februarie – 2 martie 2023. Urmează apoi două meciuri amicale împotriva selecționatei similare a Ucrainei. Partidele vor avea loc pe 3 martie (ora 19.15) și 4 martie (ora 17.30).

Cătălin Pasăre