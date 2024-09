Andrieș își laudă fetele după succesul de la Buzău: ,,Am câștigat o echipă”

CSM Târgu Jiu s-a impus într-o manieră de mare echipă pe terenul Gloriei Buzău, în prima etapă a Ligii Florilor. Gorjencele au câștigat meritat, scor 25-28, o partidă pe care au controlat-o în cea mai mare parte a timpului, dar pe care au fost aproape să o piardă. Din minutul 12, vizitatoarele au condus constant la o diferență de 2-3 goluri, dar gazdele au egalat și au preluat conducerea în minutul 56, 25-24. Un time-out inspirat al lui Liviu Andrieș a adus patru goluri pentru formația noastră, care nu a mai încasat până la finalul confruntării. Gilda Simao a marcat de 11 ori, iar Marija Petrovic i-a dat 5 goluri fostei sale echipe. ,,A fost un meci în care echipa a dovedit prin determinare și încredere că nu mai este o echipă mică a campionatului! Vreau să le felicit pentru modul în care au luptat pentru fiecare minge până la finalul jocului și pentru că au crezut în forțele lor. Sunt convins că astăzi am câștigat nu doar trei puncte, ci un grup, o echipă care va arata din ce în ce mai bine pe parcursul campionatului”, a spus Liviu Andrieș după confruntare.

,,A fost un meci incredibil, ne-am dorit enorm să începem campionatul cu dreptul și se pare că acel moment de reculegere pentru Iryna Glibko a fost momentul care ne-a dat și mai multă încredere și putere, mi-am vazut toate colegele cu lacrimi în ochi și am simțit că urmează o victorie! Am retrăit acele sentimente care îmi aduc aminte câte lucruri putem face împreună dacă suntem o echipă! Și da, astăzi echipa a făcut diferența, am luptat una pentru cealaltă, ne-am dat mâna, ne-am încurajat, ne-am dorit, și să nu mai zic despre banca noastră care a fost wow, exact ce am zis, sentimentul a fost că de la prima până la ultima jucătoare, și de la profu` până la Nea Petre, am fost o echipă! Sunt foarte mândră de fete, și nu doar după meciul acesta, în general sunt mândră că fac parte din această echipă!”, a declarat extrema Florența Dumbrăvean.

CSM TÂRGU JIU: Ljubica Glendza Nenezic (8 intervenții), Amandine Balzinc, Andreea Chetraru – Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă, Helena Gilda Simao 11g, Alexandra Maria Gavrilă 2g, Yevheniia Levchenko, Ira Zinatullina 3g, Andreea Chiricuță, Ana Maria Lopătaru, Florenţa Dumbrăvean 2g, Iuliia Andriichuck 2g, Marija Petrovic 5g, Ana Cătălina Ciolan 3g.

CSM Târgu Jiu va juca etapa viitoare, acasă, contra Rapidului. Meciul se dispută pe 4 septembrie, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre